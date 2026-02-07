沙田乙明邨建全港首個跨代共融遊樂空間　設兒童彈跳床及健體設施

房協聯同理大賽馬會社會創新設計院，在沙田乙明邨的公共間建立全港首個專門設計的跨代共融遊樂空間，設有兒童彈跳床、手臂轉動輪及漫步機等，鼓勵不同年齡居民一起遊樂互動。房協指，冀將公共空間規劃成連繫跨代的遊樂好去處，提升居民的幸福感。



「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮今日（7日）舉行，房協主席凌嘉勤宣布，會全方位將「跨代共融」貫穿各個業務範疇，涵蓋項目規劃、屋邨改善項目、物業管理、社區及長者服務等。



房協聯同理大賽馬會社會創新設計院，在乙明邨的公共間設計全港首個專門設計的跨代共融遊樂空間，設有兒童彈跳床、手臂轉動輪及漫步機等，鼓勵不同年齡居民一起遊樂互動。（房協提供）

房協表示，全新的乙明邨「跨代共融遊樂空間」位於明耀樓對開的公共空間。房協與理大賽馬會社會創新設計院及非政府組織合作，邀請不同年齡層居民分享他們對公共空間的願景，為乙明邨的公共空間改造及硬件裝置提供意見，訂立屋邨休憩空間設計藍圖。

經全新規劃及設計後，成為集健體、遊樂與社交功能於一身的跨代共融空間，並將乙明邨的英文字JAT MIN化身成為部份運動健體設施，例如手臂轉動輪及漫步機；設有兒童彈跳床及繩網陣；亦有邊踏單車邊充電的健體單車等，鼓勵不同年齡居民一起遊樂互動。

「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮今日（7日）舉行。（房協提供）

房協表示，乙明邨一直是房協推動跨代共融的試點屋邨。早於2021年房協已推出「齊樂同行」計劃，撥出公共空間設計成不同新興運動區域，引入北歐式健步徑（Nordic Walk）、芬蘭木棋（Molkky）及柔力球等適合不同年齡層居民連繫的健康遊樂活動。

房協指出，是次全新啟動的「跨代共融在房協」計劃，代表房協正式將跨代共融貫穿至不同業務範疇。當中包括預計於2027年開幕全港首個以「建立跨代生活圈」為主題的商場「啟點」(KEyPoint)，將透過空間設計、商戶組合及多元化的活動，營造跨代同樂的氛圍，成為社區居民聚腳與交流的新地標。

房協今日（7日）舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮。房協主席凌嘉勤表示，會全方位將「跨代共融」貫穿各個業務範疇，涵蓋項目規劃、屋邨改善項目、物業管理、社區及長者服務，以至商業租務和建立房協獨特的跨代共融品牌，繼續善用「房屋實驗室」的角色。

律政司副司長張國鈞表示，乙明邨正是房協一個重要試點，打造全港首個「跨代共融遊樂空間」，把適合不同年齡層的健體設施融合起來，推動長幼同樂。