100學生獲房協萬元獎助學金　首設創變卓越獎激發青年新思維

香港房屋協會周六（31日）舉行第21屆「房協獎助學金計劃」頒獎禮，本年度共有100名高等教育院校學生獲獎，各獲頒發港幣一萬元獎助學金。房協主席凌嘉勤表示，今屆首次增設「創變卓越獎」，引領同學思考探索不同的房屋議題，期望得獎同學能夠發揮潛能，延續房協的創新求變精神，為香港創造更多可持續的宜居環境，合力共建關愛共融的智慧社區。



首屆「創變卓越獎」的五名得奬同學為房屋階梯、長者房屋及房地產科技等議題作出深入分柝及具創意的提案。（香港房屋協會提供圖片）

「創變卓越獎」的參賽同學須就房屋階梯、長者房屋或房地產科技其中一個議題進行研究，並向評審團匯報其見解及提案。房協於比賽過程中安排多位專家，包括團結香港基金土地及房屋研究主管梁躍昊、香港大學社會工作及社會行政學系林一星及智慧城市聯盟副會長胡達明分享相關的專業知識，並透過實地考察等，協助參賽同學深入了解議題。大會共接獲30份參賽提案，最終五名同學奪得首屆「創變卓越獎」，連同所得的房協獎助學金，他們各獲頒港幣五萬元作獎勵。

致力培育房屋及長者服務業界的生力軍

房協主席凌嘉勤教授以視像形式致辭，表示「創變卓越獎」旨在鼓勵同學思考探索不同的房屋議題，期望得獎同學能延續房協的創新求變精神，為香港創造更多宜居環境及共融社區。（香港房屋協會提供圖片）

房協獎助學金計劃旨在嘉許修讀房屋及長者服務課程的優異生，並為有經濟需要的同學提供資助，以支持本地相關界別的專業人才培訓。今屆的得獎學生分別來自14間本地大專院校及其持續進修學院和社區學院，以及三間職業訓練局轄下院校，包括香港高等教育科技學院、香港專業教育學院及香港知專設計學院。

凌嘉勤表示，房協一直秉承建屋惠民的使命，擔當「房屋實驗室」的角色，因應社會發展創新求變，配合市民的住屋需要，同時亦致力培育房屋及長者服務業界的生力軍，裝備年青人成為明日領袖。

全運會佩劍銀牌得主何思朗：善用獎助學金積極裝備自己

第十五屆全國運動會男子佩劍個人銀牌得主何思朗，以佩劍作比喻，勉勵同學把握機會向目標精準出擊，善用獎助學金積極裝備自己，回饋社會。（香港房屋協會提供圖片）

此外，房協於頒獎上邀請了於第15屆全國運動會中，創下香港隊佩劍歷來最佳成績的男子佩劍個人賽銀牌得主何思朗擔任嘉賓，向同學分享其奮鬥歷程。他勉勵同學善用獎助學金積極裝備自己，如佩劍運動般把握機會精準出擊，不斷突破自我邁向目標，並以自身所長回饋社會。