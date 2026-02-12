奧海城新地標OC Commons五環遊樂園開幕　三大主題遊樂區「放電」

奧海城全新社區地標「OC Commons」戶外空間「五環遊樂園」今日（12日）開幕，遊樂園位於奧海城2期地下戶外廣場，佔地約11萬平方呎，場內設有「動力潛能」、「感知啟發」及「動感爆發」3大主題區，共13個遊樂設施，家長可帶同子女「放電」享受親子時光。場內有多棵紫花風鈴木正盛開，玩樂還可一邊賞花。



奧海城全新社區地標「OC Commons」戶外空間「五環遊樂園」今日（12日）開幕。（夏家朗攝）

「OC Commons」戶外空間屬信和集團旗下項目，重點項目有與智樂兒童遊樂協會合作的「五環遊樂園」，希望為區內外小朋友帶來以推動「全人發展」為主旨的遊樂場地。「五環遊樂園」周二、三（10日及11日）開放試玩，今日正式開幕。

遊樂園設計概念來自運動會「五環」，有3大主題區，分別是「動力潛能」、「感知啟發」及「動感爆發」，共有13個遊樂設施，如攀爬架、滑梯等。而隨着「五環遊樂園」開幕，OC Commons亦會持續舉辦多元化活動，其中「Sharing Love市集」已於周三開始，並會舉行「駿馬迎福花燈會」，於場內點亮5組高達6米馬年主題巨型花燈。

「五環遊樂園」設計概念來自運動會「五環」，有3大主題區，分別是「動力潛能」、「感知啟發」及「動感爆發」，共有13個遊樂設施。（夏家朗攝）

五環遊樂園：

開放時間：早上10時至晚上9時（每日下午2時30分至下午3時為清潔時段）

地點： OC Commons | 奧海城2期地下戶外廣場 (櫻桃街的士站附近)



「OC Commons」戶外空間內更種有不少植物，在城市中增添一些自然氣息。其中便有十多棵紫花風鈴木，其花期一般由12月開始至3月結束。五環遊樂園開幕正值紫花風鈴木盛開之季，市民除帶子女來耍樂，亦可來欣賞繁花美景。