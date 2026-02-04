奧海城辦徐悲鴻藝術展　9米長《六駿圖》及開運巨筆成打卡焦點

信和集團與徐悲鴻藝術委員會攜手合作，由今（4日）起於奧海城呈獻新春藝術盛事 —「與徐悲鴻的時空對話」，場內打造9米長《六駿圖》立體奔馬藝術裝置及3.6米高開運巨筆打卡位，並設「AI水墨馬互動畫廊」，可以透過AI人工智能技術，讓參加者手繪的線條即時轉化為水墨動畫及賀圖。



活動今日舉辦開幕典禮，出席者包括新界鄉議局主席、立法會議員劉業強、都會大學校長林群聲等；原定會出席的旅遊界立法會議員江旻憓則缺席。



全港首個 660 吋室內超巨型屏幕，震撼首映全球首創的《六駿圖》水墨駿馬奔騰動畫。（信和集團提供）

奧海城呈獻新春藝術盛事「與徐悲鴻的時空對話」正式開幕。（信和集團提供）

信和集團表示，與徐悲鴻藝術委員會、悲鴻靜文藝術研究中心，破天荒再度攜手合作，由即日起至3月3日，於奧海城隆重呈獻新春藝術盛事 —「與徐悲鴻的時空對話」藝術裝置展。活動以傳統的國寶級藝術揉合創新的破格科技，帶領公眾進入沉浸式藝術旅程。

徐悲鴻藝術委員會總顧問徐芳芳及徐悲鴻藝術委員會秘書長廖鴻華，向信和集團副行政總裁黃永龍及首席商務總裁蔡碧林致送徐悲鴻名作《六駿圖》珍貴版畫。（信和集團提供）

設「AI水墨馬互動畫廊」即時轉化線條為水墨動畫及賀圖

場內打造9米長《六駿圖》立體奔馬藝術裝置及3.6米高開運巨筆打卡位，並設「AI水墨馬互動畫廊」，可以透過AI技術讓參加者手繪的線條即時轉化為水墨動畫及賀圖。凡於奧海城參與七大藝術體驗站，完成指定任務，即可免費換領限量版「徐悲鴻經典駿馬透光書籤」。

徐芳芳首次在港公開演奏，以《元宵花燈》一曲演譯和父親跨越時空的對話。（信和集團提供）

660吋超巨型屏幕首映的 沉浸式3D裸視動畫 都大學生有份參與

活動今日舉辦開幕禮，主禮嘉賓共同啟動全港首個660吋室內超巨型屏幕，首映全球首創《六駿圖》水墨駿馬奔騰3D裸視動畫，將徐悲鴻筆下駿馬從水墨平面昇華至立體視覺，並由山水畫境奔騰跨越至富有香港特色的經典場景，體現傳統水墨藝術在創新科技活化下栩栩如生。

動畫由2025年十五屆全運會深圳開幕式執行導演余鵬顥帶領團隊製作，而香港都會大學創意藝術學系之師生亦參與包括動畫及互動體驗的素材，實現國寶藝術「數字重生」。

信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，信和集團非常榮幸能再次與徐悲鴻藝術委員會、悲鴻靜文藝術研究中心攜手，將徐悲鴻國寶級藝術以創新方式展現於新一代眼前。（信和集團提供）

水墨駿馬奔馳祝賀動畫亦會同步於尖沙咀中心及帝國中心的4,000平方米巨型LED幕牆放映，維港兩岸都可看到。

徐悲鴻藝術委員會秘書長廖鴻華表示，委員會很高興與信和集團的是次合作共同創造了這次跨界的藝術盛會。（信和集團提供）

邀1600名學生參與「奔馬藝術創作計劃」

為延續徐悲鴻藝術精神，奧海城特別邀請了近1,600名學生共20間本地中小學參與「奔馬藝術創作計劃」，學生設計出688匹獨具特色的駿馬作品。作品更拼合成為一個「馬」字藝術鉅陣，象徵著「駿馬精神」在年輕一代中薪火相傳，生生不息。