香港潮玩嘉年華維園舉行　7隻4米高本地原創IP充氣公仔首亮相

【周末好去處】「香港潮玩嘉年華」由今日（20日）起在銅鑼灣維多利亞公園南亭廣場開放，首度雲集三大潮玩陣容，包括精選首階段「香港潮玩盛世展」中12個原創IP公仔；完成第二階段花車巡遊後、滿載9個本地潮流玩具單位的「香港潮流玩具花車」將首次停駐，供市民近距離打卡；7隻4米高從未曝光的本地原創IP充氣公仔首度亮相。



展覽期間逢星期六及日，現場設有兩大互動攤位遊戲，參加者完成挑戰可獲限定IP賀年揮春。在南亭廣場範圍四處探索尋找IP公仔印章，集齊印章可換領原創IP珍藏明信片。



香港潮玩嘉年華2月20日在維多利亞公園揭幕，首度展出本地潮流玩具單位的七個全新人氣原創知識產權大型充氣公仔。（政府新聞處圖片）

「香港潮玩嘉年華」由香港品牌玩具協會主辦，文創產業發展處贊助，康樂及文化事務署贊助場地，在銅鑼灣維園南亭廣場舉行，由即日至3月3日每日上午11 時至晚上8時開放供公眾參觀。

署理文創產業專員葉敏儀（右）及香港品牌玩具協會副會長伍鑑津（左）觀賞大型充氣公仔。（政府新聞處圖片）

署理文創產業專員葉敏儀在開幕禮上表示，「香港潮玩嘉年華」作為潮玩系列的壓軸活動，既是階段性成果的呈現，亦成功匯聚香港的創意能量。她指文創產業發展處一直支持本地設計師，將靈感轉化為具有國際視野的原創IP，推動文創產業走向更專業、更國際化的發展。

香港品牌玩具協會副會長伍鑑津表示，嘉年華匯聚眾多本地優秀設計師與IP，共同展現香港潮玩產業的蓬勃生態。他指潮玩不僅是創意產品，更是承載文化對話的媒介。「我們希望透過此次嘉年華，讓更多具潛力的香港IP 被看見、被認識、被喜愛，同時強化香港在國際潮玩領域的影響力，為本地創作人搭建與全球市場接軌的橋樑，讓香港創意故事在世界舞台上發光發亮。」

香港潮玩嘉年華2月20日在維多利亞公園揭幕。署理文創產業專員葉敏儀（前右五）、香港品牌玩具協會副會長伍鑑津（前左六）與創作者合照。（香港品牌玩具協會提供圖片）