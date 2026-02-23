紅磡海濱活動空間｜國企紫荊文化子公司中標　打造維港新景點

發展局今日（23日）公布，前紅磡鐵路貨運碼頭短期用途租約，批予灣區傳媒有限公司，其母公司為國企紫荊文化（香港）集團，將發展作為海濱活動空間，租期約三年。灣區傳媒將按經強化的場地管理條款發展、營運、管理和保養，並開放予訪客享用。



前紅磡鐵路貨運碼頭用地。（資料圖片／夏家朗攝）

公開招標採「雙信封制」 技術建議評分佔七成 3年租金133萬

是次公開招標採取「雙信封制」，技術建議評分比重佔70％，價格建議則佔30％，共接獲兩份標書。經評審入標者建議的活動和裝置內容、引入餐飲娛樂設施，以及夜間活動等後，最終由技術建議和價格建議總分最高的灣區傳媒有限公司中標。

該標書建議三年租期的租金為約133萬元。

發展局表示，該公司擬把碼頭用地打造為融合多元體驗的綜合性維港新景點。當中，碼頭部分超過一半的面積將劃為公眾休憩空間並設於沿海位置，讓訪客飽覧「270度維港景色」和港島天際線。

其餘用地將主要提供餐飲娛樂設施，包括在碼頭末端設置地標式的演展空間，提供文化藝術與科技融合的多功能表演場地，而碼頭右邊水體的岸上用地則會發展成文創空間及寵物友善公園。公司將在用地安排藝術及科技展覽、市集、音樂及電影會、夜間無人機及光影表演等。公司亦會提升碼頭用地的可達性，方便訪客前往。

碼頭部分超過一半的面積將劃為公眾休憩空間並設於沿海位置，讓訪客飽覧「270度維港景色」。（資料圖片／夏家朗攝）

目標下月起分階段開放給公眾

碼頭用地總面積約1.8公頃，發展局在碼頭及附近紅磡海濱地帶用作長遠發展前，透過是次招標把碼頭活化為活動及公共空間。由政府負責的基本改善工程已大致完成，正逐步交予灣區傳媒開展準備工作，目標是下月起分階段開放給公眾使用，灣區傳媒稍後會公布具體情況。