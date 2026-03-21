「多元共融藝術巡禮」一連10日舉行 展現殘疾人士創意與多元才能
由勞工及福利局聯同多個復康及社福機構合辦的2026「多元共融藝術巡禮」周五（20日)舉行開幕禮，一連十日於西九文化區戲曲中心舉行，透過藝術展覽、共融藝術表演、藝墟、共融藝術工作坊及地區展能藝術活動等多元形式，展現殘疾人士的創意與多元才能。其中在《我眼中的香港》藝術展覽，展出約50件由殘疾人士及不同背景藝術創作者的作品。
戲曲中心中庭將設有共融藝墟及藝術展覽。藝墟展出及售賣由殘疾人士創作的工藝品及生活小物，讓公眾認識創作者背後的故事，支持共融創作及可持續發展。巡禮設有多場共融藝術工作坊，由展能藝術家及藝術導師帶領不同年齡層的參加者，透過手作、表演或多媒體創作等形式，體驗「不一樣，也可以一起做」的創作過程。
巡禮設有《我眼中的香港》藝術展覽，展出約50件由殘疾人士及不同背景藝術創作者的作品，透過繪畫、攝影、裝置、數碼藝術、陶藝及雕塑等多元媒介，藉此記錄他們眼中的城市片段與情感記憶，作品中有以香港特色為題材，包括香港小食、九龍城寨、獅子山等。
勞工及福利局局長孫玉菡在開幕典禮上致辭時表示，在藝術氛圍滿溢的3月，希望透過藝術巡禮，讓公眾認識殘疾人士的藝術才華與多元能力。他表示政府一直致力推動傷健共融，他呼籲各界繼續支持殘疾人士發揮潛能，貢獻社會。
新生精神康復會行政總裁及2026「多元共融藝術巡禮」籌備委員會主席朱世明表示，對殘疾人士及精神復元人士而言，創作是自我表達、重建自信、融入社區的重要途徑。他表示，今年的巡禮以多元共融為核心，透過展覽與匯演，呈現他們的生命故事與創作成果，讓公眾加深對他們的理解和認識，促進社會共融。
「多元共融藝術巡禮」由勞工及福利局與21個復康及社福機構組成的籌備委員會聯合舉辦，透過藝術策展、表演及社區活動，推廣「多元藝術．展能共融」的理念。所有活動均免費參與，部分項目需要門票入場或預先登記，詳細可瀏覽「多元共融藝術巡禮」Facebook 或Ig。