「多元共融藝術巡禮」一連10日舉行　展現殘疾人士創意與多元才能

由勞工及福利局聯同多個復康及社福機構合辦的2026「多元共融藝術巡禮」周五（20日)舉行開幕禮，一連十日於西九文化區戲曲中心舉行，透過藝術展覽、共融藝術表演、藝墟、共融藝術工作坊及地區展能藝術活動等多元形式，展現殘疾人士的創意與多元才能。其中在《我眼中的香港》藝術展覽，展出約50件由殘疾人士及不同背景藝術創作者的作品。



巡禮設有多場共融藝術工作坊，由展能藝術家及藝術導師帶領不同年齡層的參加者表演或展示多媒體創作。（主辦機構提供圖片）

巡禮設有多場共融藝術工作坊，由展能藝術家及藝術導師帶領不同年齡層的參加者表演或展示多媒體創作。（主辦機構提供圖片）

巡禮設有多場共融藝術工作坊，由展能藝術家及藝術導師帶領不同年齡層的參加者表演或展示多媒體創作。（主辦機構提供圖片）

戲曲中心中庭將設有共融藝墟及藝術展覽。藝墟展出及售賣由殘疾人士創作的工藝品及生活小物，讓公眾認識創作者背後的故事，支持共融創作及可持續發展。巡禮設有多場共融藝術工作坊，由展能藝術家及藝術導師帶領不同年齡層的參加者，透過手作、表演或多媒體創作等形式，體驗「不一樣，也可以一起做」的創作過程。

的2026「多元共融藝術巡禮」一連十日於西九文化區戲曲中心舉行。（主辦機構提供圖片）

藝墟展出及售賣由殘疾人士創作的工藝品及生活小物，讓公眾認識創作者背後的故事，支持共融創作及可持續發展。（主辦機構提供圖片）

藝墟展出及售賣由殘疾人士創作的工藝品及生活小物，讓公眾認識創作者背後的故事，支持共融創作及可持續發展。（主辦機構提供圖片）

巡禮設有《我眼中的香港》藝術展覽，展出約50件由殘疾人士及不同背景藝術創作者的作品，透過繪畫、攝影、裝置、數碼藝術、陶藝及雕塑等多元媒介，藉此記錄他們眼中的城市片段與情感記憶，作品中有以香港特色為題材，包括香港小食、九龍城寨、獅子山等。

勞工及福利局局長孫玉菡在開幕典禮上致辭時表示，在藝術氛圍滿溢的3月，希望透過藝術巡禮，讓公眾認識殘疾人士的藝術才華與多元能力。他表示政府一直致力推動傷健共融，他呼籲各界繼續支持殘疾人士發揮潛能，貢獻社會。

勞福局局長孫玉菡（中）致辭時表示，希望透過藝術巡禮，讓公眾認識殘疾人士的藝術才華與多元能力。（主辦機構提供圖片）

勞福局局長孫玉菡致辭時表示，希望透過藝術巡禮，讓公眾認識殘疾人士的藝術才華與多元能力。（主辦機構提供圖片）

新生精神康復會行政總裁及2026「多元共融藝術巡禮」籌備委員會主席朱世明表示，對殘疾人士及精神復元人士而言，創作是自我表達、重建自信、融入社區的重要途徑。他表示，今年的巡禮以多元共融為核心，透過展覽與匯演，呈現他們的生命故事與創作成果，讓公眾加深對他們的理解和認識，促進社會共融。

由勞工及福利局聯同多個復康及社福機構合辦的2026「多元共融藝術巡禮」周五（20日)舉行開幕禮。（主辦機構提供圖片）

由勞工及福利局聯同多個復康及社福機構合辦的2026「多元共融藝術巡禮」周五（20日)舉行開幕禮。（主辦機構提供圖片）

「多元共融藝術巡禮」由勞工及福利局與21個復康及社福機構組成的籌備委員會聯合舉辦，透過藝術策展、表演及社區活動，推廣「多元藝術．展能共融」的理念。所有活動均免費參與，部分項目需要門票入場或預先登記，詳細可瀏覽「多元共融藝術巡禮」Facebook 或Ig。