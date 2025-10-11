長者及殘疾暫託服務使用率偏低 孫玉菡籲致電熱線由社工協助安排
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
申訴專員公署早前揭發社署資助的暫託服務使用率偏低，有服務單位更要求申請人事先驗尿照肺。勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）表示會接受公署的建議，將加強宣傳提升使用率，又強調暫託服務須容許先入住後簡單身體檢查，並毋須接受照X光等檢查。他建議有需要的市民，但又不了解申請暫託的程序，可致電照顧者支援熱線（182 183），由社工協助安排服務。
申訴專員公署揭發長者殘疾暫託服務涉嫌自設關卡「揀客」
申訴專員公署周四（9日）公布主動調查報告，發現社署資助的長者及殘疾人士暫託服務使用率長期偏低，有單位的長者日間暫託服務曾全年使用率0%，甚至涉嫌自設關卡「揀客」，例如無理拒絕提供空缺資訊、要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查，如先驗尿照肺等。
孫玉菡︰積極跟進申訴專員的建議
勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）出席國慶活動後向傳媒回應指，會積極跟進申訴專員的建議，未來提升使用率的同時，盡可能善用空置名額。他建議有需要的市民，但又不了解申請暫託的程序，可致電照顧者支援熱線（182 183），由社工協助安排服務，如有需要更可提供交通費用。
容許先入住後身體檢查 毋須接受照X光
孫玉菡強調，毋須先完成身體檢查便可入住暫託服務單位，又指會繼續研究提高使用率，包括加強宣傳，確保資訊網更及時和準確，讓更多照顧者接觸資訊，善用暫託服務。
我都想再一次講得好清晰，暫託即使你要做啲簡單身體檢查，係可以住咗先，我哋要求入住三日之內做檢查，我哋會再睇清楚基本檢查當然都應該做嘅，起碼知道老人家嘅身體狀況，但一啲我哋覺得未必必要，譬如照X光，我哋會清晰表明唔需要做呢啲檢查。
A-1 Bakery涉扣員工「風假」迫放例假 孫玉菡：可求助勞工處調停將軍澳老婦孤獨死 孫玉菡：需加快擴展篩查 研以科技尋找個案尚苑中菜廳請外勞炒本地工 孫玉菡：證據清晰 其餘外勞准續工作外勞優化計劃原9.4到期 孫玉菡稱明年上半年完成檢討前續可申請