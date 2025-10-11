長者及殘疾暫託服務使用率偏低　孫玉菡籲致電熱線由社工協助安排

申訴專員公署早前揭發社署資助的暫託服務使用率偏低，有服務單位更要求申請人事先驗尿照肺。勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）表示會接受公署的建議，將加強宣傳提升使用率，又強調暫託服務須容許先入住後簡單身體檢查，並毋須接受照X光等檢查。他建議有需要的市民，但又不了解申請暫託的程序，可致電照顧者支援熱線（182 183），由社工協助安排服務。



申訴專員陳積志10月9日公布有關政府支援長者及殘疾人士照顧者暫託服務的主動調查報告。（資料圖片／廖雁雄攝）

申訴專員公署揭發長者殘疾暫託服務涉嫌自設關卡「揀客」

申訴專員公署周四（9日）公布主動調查報告，發現社署資助的長者及殘疾人士暫託服務使用率長期偏低，有單位的長者日間暫託服務曾全年使用率0%，甚至涉嫌自設關卡「揀客」，例如無理拒絕提供空缺資訊、要求申請人事先自費進行額外的醫療檢查，如先驗尿照肺等。

勞工及福利局局長孫玉菡10月11日為「齊賀國慶76周年．2025精神健康月啟動禮暨嘉年華」主禮致辭。（政府新聞處圖片）

孫玉菡︰積極跟進申訴專員的建議

勞工及福利局局長孫玉菡今日（11日）出席國慶活動後向傳媒回應指，會積極跟進申訴專員的建議，未來提升使用率的同時，盡可能善用空置名額。他建議有需要的市民，但又不了解申請暫託的程序，可致電照顧者支援熱線（182 183），由社工協助安排服務，如有需要更可提供交通費用。

申訴專員公署10月9日公布支援照顧者的暫託服務主動調查報告，發現多個服務單位使用率長期偏低。（資料圖片／黃浩謙攝）

容許先入住後身體檢查 毋須接受照X光

孫玉菡強調，毋須先完成身體檢查便可入住暫託服務單位，又指會繼續研究提高使用率，包括加強宣傳，確保資訊網更及時和準確，讓更多照顧者接觸資訊，善用暫託服務。