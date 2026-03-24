綠在區區｜綠綠賞5.4起連通支付寶香港　積分當現金或換超市禮券

環境保護署今日（24日）表示，「綠綠賞」的登記用戶數目已突破120萬，而5月4日起，「綠綠賞」電子積分計劃將進一步電子化，與AlipayHK（支付寶香港）電子支付平台連結，加上原有的Carbon Wallet及「易賞錢」平台，「綠綠賞」電子積分可用於全港超過15萬個商戶。



綠在區區回收點「綠在西營盤」。(資料圖片/黃浩謙攝）

環保署表示，「綠綠賞」的登記用戶數目已突破120萬，當中約9成用戶已使用手機應用程式。「綠綠賞」自5月4日起將與支付寶香港平台連結，電子積分可即時轉換為AlipayHK積分，既可作為現金使用，亦可兌換優惠券。

用戶也可隨時隨地以「綠綠賞」電子積分在Carbon Wallet及「易賞錢」平台的合作商戶消費，同時可選擇憑「綠綠賞」電子積分在全線「綠在區區」設施換領50元超市實體現金券。

環保署又指，隨着「綠綠賞」進一步電子化，用戶可換領的禮品種類、方式及地點大幅增加，未來政府將與時並進，逐步減少實體禮品換領點，由5月4日起全港18區的「綠在區區」將在每區保留一個實體禮品換領點；離島居民，包括長洲、坪洲及南丫島則可繼續於島上回收流動點換領實體禮品。

環保署指，未來政府將與時並進，逐步減少實體禮品換領點，由5月4日起全港18區的「綠在區區」將在每區保留一個實體禮品換領點。（環保署文件）

署方最後提醒適民，現有「綠綠賞」實體積分卡用戶如欲保留賺取積分功能，須於2027年8月31日前完成實名登記；未實名登記的實體卡由2026年5月4日起將不能賺取新積分，但原有積分仍可於2027年8月31日前兌換禮品。