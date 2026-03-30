前雲泉學校校舍改過渡屋　房屋局邀交建議書　近20個NGO實地考察

房屋局擬將牛頭角的前香港道教聯合會雲泉學校，改裝為過渡性房屋，並邀請有興趣的非政府機構提交建議書。房屋局局長何永賢今（30日）表示，當局收到不少機構的查詢，上星期三舉辦實地視察活動，有近20個機構參與。當局將根據建議書內容、管理能力及營運費用等因素進行甄選，預計今年第二季提交撥款建議予「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會審議。



房屋局副局長戴尚誠（後右）上星期三舉辦實地視察活動，與近20個機構看了該校的有蓋操場、課室及各種活動室等，了解該校舍的現況。（何永賢facebook）

房屋局上星期三舉辦實地視察活動，與近20個機構看了該校的有蓋操場、課室及各種活動室等，了解該校舍的現況。（何永賢facebook）

何永賢表示，上址面積約4,900平方米，預計2027年第三季完工。當局收到不少機構查詢。房屋局副局長戴尚誠上星期三舉辦實地視察活動，與近20個機構看了該校的有蓋操場、課室及各種活動室等，了解該校舍的現況，以思考如何進行改裝，更因地制宜地服務未來居民所需。

何永賢指，當局會根據機構提交的計劃內容、管理能力及營運費用等因素進行甄選，並預計於今年第二季提交撥款建議予「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會審議。