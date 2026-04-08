清水灣道35號發展商擬建行人隧道連接彩虹站　另建天橋駁彩雲一邨

政府土地及建設諮詢委員會今日（8日）舉行會議，聽取發展局就加快北部都會區發展訂立專屬法例，以及按「促進私營機構提供行人連接計劃」下一宗位於牛池灣豁免土地補價的申請。



該申請涉及清水灣道35號（前聖若瑟安老院）的私人商住發展項目。項目倡議人、發展商九龍建業除會按地契興建行人通道連接發展至上坡的彩雲（一）邨外，亦在是次申請建議進一步完善該區的行人網絡，包括興建行人隧道連接發展項目、彩雲（一）邨和附近公共設施至港鐵彩虹站，並在發展項目預留接駁口連接日後興建的東九龍智慧綠色集體運輸系統的彩虹東站，以及平定道東延伸段。



擬建行人通道佈局圖。（政府新聞處圖片）

簡化城規程序等加快北都建設 准土地臨時用途至最多七年

委員認同北都已進入實質建設和發展的階段，政府應聚焦便利及加快工程建設，以及促進產業進駐及營運。擬議專屬法例建議由主體法例設定主線框架，並授權行政長官會同行政會議可按需要，就六個指明範疇進一步訂立附屬法例，包括：

（一）簡化城市規劃程序；

（二）加快支付被收回土地的補償；

（三）便利採用創新的建築技術安排；

（四）簡化申請建築噪音許可證的程序及要求；

（五）便利及管理跨境要素流動；及

（六）就指定地區成立法定公司。



委員贊同簡化城市規劃程序、縮短處理改變土地用途或放寬發展參數／要求的時間，以及在北都內容許較長臨時用途至最多七年，同時指出要按實際情況及業界需要考慮有關臨時用途的合適年期，並避免在促進發展之時影響生態敏感的地區。

政府會繼續在公眾諮詢期內聽取持份者的意見，以期在今年年中向立法會提交主體法例的條例草案供審議，同時提交首批附屬法例的草擬本供預覽。政府會爭取主體法例條例草案在年內獲得立法會通過，然後向立法會正式提交主體法例下首批附屬法例供議會審議。

九龍建業旗下的牛池灣清水灣道35號項目。（資料圖片）

九龍建業按地契建行人通道連接彩雲一邨 預留接駁口連接東九智運彩虹東站

委員亦聽取發展局簡介一宗按「促進私營機構提供行人連接計劃」位於牛池灣的申請。該計劃於2017年推出，旨在評估由私營機構建議的行人連接的效益，以考慮應否豁免相關契約修訂所須繳付的土地補價。

是次申請涉及清水灣道35號的私人商住發展項目。項目倡議人、發展商九龍建業除會按地契興建行人通道連接發展至上坡的彩雲（一）邨外，亦在是次申請建議進一步完善該區的行人網絡，包括興建行人隧道連接發展項目、彩雲（一）邨和附近公共設施至港鐵彩虹站，並在發展項目預留接駁口連接日後興建的東九龍智慧綠色集體運輸系統的彩虹東站，以及平定道東延伸段。

委員認為擬議的行人通道將改善牛池灣區的行人連接和步行環境，以全天候及無障礙通道連接居民和公共設施用家至不同公共交通設施，除服務發展項目居民，亦惠及附近公營屋邨居民，以及學生和公共設施用家。

委員建議政府與九龍建業跟進升降機容量事宜

委員支持豁免該項申請所涉及的契約修訂土地補價，並建議政府在修訂契約時訂明有關行人通道管理保養的責任方、通道開放時間等，並與項目倡議人、九龍建業跟進升降機容量事宜，確保新建的行人通道和設施能有效發揮其功能。政府將考慮委員會的意見，並與申請人和相關部門推展方案。