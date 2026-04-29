荃灣大河道天橋展美食文化長廊　有商場響應設逾30攤位推限定小食

荃灣民政事務處主辦的「『嚐‧遊荃灣』美食文化長廊」，邀請本地插畫師 Pearl Law 創作以「街頭美食及荃灣特色」為題的創作插畫，讓城市基建化成一條「地道美味路線」，連繫地區與故事，協助提振地區經濟。



華懋集團旗下商場D‧PARK為響應有關計劃，將於5月1日起舉辦「華懋荃味道」美食嘉年華，設超過30個攤位，當中超過8成為荃灣地道人氣小店，如民豐、端記茶樓等，亦包括多款期間限定聯乘美食。



華懋集團旗下商場D‧PARK將於5月1日起舉辦「華懋荃味道」美食嘉年。（華懋集團提供）

「嚐‧遊荃灣」美食文化長廊由荃灣民政事務處主辦，邀請本地插畫師 Pearl Law創作以「街頭美食及荃灣特色」為題的創作插畫，協助提振地區經濟。

荃灣行人天橋插畫及裝飾品將分為四個部份，並設置於大河道行人天橋的指定位置 ，包括連接路德圍小食街的樓梯兩旁、近力生廣場一帶，以及連接荃灣港鐵站的一段天橋牆壁。該些作品展現荃灣的美食街及社區故事，包括路德圍、眾安街；西樓角路、大河道等。

華懋為支持該計劃，旗下商場D‧PARK將舉行「華懋荃味道」美食嘉年華，由5月1日至3日（周五至周日），9日至10日（周六及日），在D·PARK中庭設超過30個攤位，其中超過80%攤位是荃灣地道人氣小店，如民豐、端記茶樓等，亦包括多款期間限定聯乘美食。

荃灣行人天橋插畫觀賞路線。（華懋集團提供）

D·PARK「華懋荃味道」美食嘉年華詳情



日期：5月1日至3日、9日至10日



地點：D·PARK L1 中庭



「華懋荃味道」美食嘉年華期間限定美食包括民豐粉麵行市集限定 Gelato 雪糕捲及糯米糍窩夫、端記茶樓艾草黑芝蔴茶果、哋咩嗲限定鹹味甜品、悅和醬園x 天糧行膳大大粒魚蛋、想甜嚐甜限定聯乘臘味雪糕、金二少開心果味樽仔奶茶等。