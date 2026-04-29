荃灣大河道天橋展美食文化長廊 有商場響應設逾30攤位推限定小食
撰文：韋景全
出版：更新：
荃灣民政事務處主辦的「『嚐‧遊荃灣』美食文化長廊」，邀請本地插畫師 Pearl Law 創作以「街頭美食及荃灣特色」為題的創作插畫，讓城市基建化成一條「地道美味路線」，連繫地區與故事，協助提振地區經濟。
華懋集團旗下商場D‧PARK為響應有關計劃，將於5月1日起舉辦「華懋荃味道」美食嘉年華，設超過30個攤位，當中超過8成為荃灣地道人氣小店，如民豐、端記茶樓等，亦包括多款期間限定聯乘美食。
「嚐‧遊荃灣」美食文化長廊由荃灣民政事務處主辦，邀請本地插畫師 Pearl Law創作以「街頭美食及荃灣特色」為題的創作插畫，協助提振地區經濟。
荃灣行人天橋插畫及裝飾品將分為四個部份，並設置於大河道行人天橋的指定位置 ，包括連接路德圍小食街的樓梯兩旁、近力生廣場一帶，以及連接荃灣港鐵站的一段天橋牆壁。該些作品展現荃灣的美食街及社區故事，包括路德圍、眾安街；西樓角路、大河道等。
華懋為支持該計劃，旗下商場D‧PARK將舉行「華懋荃味道」美食嘉年華，由5月1日至3日（周五至周日），9日至10日（周六及日），在D·PARK中庭設超過30個攤位，其中超過80%攤位是荃灣地道人氣小店，如民豐、端記茶樓等，亦包括多款期間限定聯乘美食。
D·PARK「華懋荃味道」美食嘉年華詳情
日期：5月1日至3日、9日至10日
地點：D·PARK L1 中庭
「華懋荃味道」美食嘉年華期間限定美食包括民豐粉麵行市集限定 Gelato 雪糕捲及糯米糍窩夫、端記茶樓艾草黑芝蔴茶果、哋咩嗲限定鹹味甜品、悅和醬園x 天糧行膳大大粒魚蛋、想甜嚐甜限定聯乘臘味雪糕、金二少開心果味樽仔奶茶等。
結業｜粵菜火鍋香江花月荃灣店4月尾告別 曾開3間 將僅剩佐敦店珀麗灣客運取消6班平日來往珀麗灣至荃灣、中環渡輪 由巴士替代夏韶聲與張景謙細訴音樂淵源 「荃灣有爵樂」合約結束絕不言休荃灣美食文化長廊｜大河道天橋掛美食裝飾 嚐．遊天橋之城振經濟2間賣勞力士錶行3月相繼結業 荃灣大興表行：告別是為迎接新開始港鐵荃灣線新信號系統首列Q-train今啟航 百多位鐵路迷在場見證