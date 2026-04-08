珀麗灣客運取消6班平日來往珀麗灣至荃灣、中環渡輪　由巴士替代

珀麗灣客運網站顯示，即日起（8日）取消4班來往珀麗灣巴士總站和中環二號碼頭的平日渡輪班次，由巴士NR338S替代行走；另外取消兩班來往珀麗灣和荃灣的渡輪班次，乘客要改搭巴士NR331S前往荃灣西。星期六丶日及公眾假期的渡輪班次則不受影響。



珀麗灣客運網站顯示，即日起有4班來往珀麗灣巴士總站和中環二號碼頭的平日渡輪班次，將由由巴士NR338S替代行走；兩班來往珀麗灣和荃灣的班次取消。（珀麗灣客運網站）

珀麗灣客運網站顯示，受人手短缺影響，在審視及平衡現有服務使用量及需求後，今日起調整平日渡輪班次。（珀麗灣客運網站圖片）

珀麗灣客運：受人手短缺影響

珀麗灣客運網站顯示，受人手短缺影響，在審視及平衡現有服務使用量及需求後，今日起調整平日渡輪班次。由珀麗灣巴士總站往中環二號碼頭的17:00 及 19:30班次，以及由中環二號碼頭往珀麗灣巴士總站17:30 及 20:00班次，將由巴士NR338S替代行走。

此外，珀麗灣往荃灣08:10班次及荃灣往珀麗灣08:30班次將會取消，乘客需前往基慧小學巴士站乘坐巴士NR331S前往荃灣西。星期六丶日及公眾假期的渡輪班次則不受影響。