米埔自然護理區膺金星級濕地中心　智慧水閘抗極端天氣　研AI辨鳥

香港人煙稠密，大廈林立，米埔是為數不多的淨土。1,500公頃的米埔及內后海灣，每年約有4萬至6萬隻候鳥從西伯利亞及北方到該處棲息和覓食，當中不少屬全球瀕危和受威脅物種。世界自然基金會香港分會自2022年起，在米埔自然護理區推行「智慧濕地」計劃，至今部署逾90個物聯網裝置，透過中央線上平台即時監控環境狀況，並應用人工智能技術識別哺乳類動物，提升濕地保育及管理能力。今年7月，自然護理區獲國際濕地夥伴網絡頒發星級濕地中心金獎，是全球三個金星級別濕地之一。



《施政報告》提出要加速北部都會區發展，早前有環團關注發展危及雀鳥，世界自然基金會香港分會經理 —— 濕地生境蔡詠嶠表示，保育濕地要有連貫性，期望政府或非牟利機構穩定投放資金、積極主動地管理。



米埔自然護理區在去年共接待27,182名訪客。（夏家朗攝）

米埔內后海灣拉姆薩爾濕地面積達1,500公頃，是東亞 —— 澳大利西亞遷飛區上候鳥的主要度冬地點，每年約有4萬至6萬隻候鳥從西伯利亞及北方到米埔及內后海灣一帶棲息和覓食，曾記錄得約460種雀鳥，當中逾50種屬全球瀕危和受威脅物種。而米埔自然護理區是這片濕地的重要部分，佔地380公頃，由漁護署與世界自然基金會香港分會合作管理。

中央線上平台即時監控環境狀況

自2022年起，世界自然基金會香港分會於米埔自然護理區應用智慧科技，目前該區域已部署逾90個IoT（物聯網）裝置，透過中央線上平台即時監控環境狀況及運用實時數據，能以人工智能技術識別哺乳類動物，未來亦會應用於識別鳥類。

另外，保護區在2024年安裝全港首個智慧水閘系統，提升應對極端天氣的能力，透過電子裝置可實時監察水位，當水位過高時，可遙距控制水閘開關調節。米埔自然護理區在今年7月，獲國際濕地夥伴網絡頒發星級濕地中心金獎，是全球三個金星級別濕地之一。

米埔自然護理區目前可以人工智能技術識別哺乳類動物。（夏家朗攝）

保護區在2024年安裝全港首個智慧水閘系統，可遙距控制水閘開關調節水位。（夏家朗攝）

米埔自然護理區在今年7月，獲國際濕地夥伴網絡頒發星級濕地中心金獎。（夏家朗攝）

世界自然基金會香港分會經理 —— 濕地生境蔡詠嶠（夏家朗攝）

樺加沙破壞雖細 惟一至兩個月修復

上月底颱風樺加沙襲港，各區多處受到不同程度破壞，世界自然基金會香港分會經理 —— 濕地生境蔡詠嶠表示，風暴潮令泥士變得較為鬆散，部份基圍塘壆泥土出現下塌，需推土機器協助修補，但他形容是次颱風造成的破壞微小，僅需一至兩個月時間便可修復。

上月《施政報告》提出開放米埔、沙頭角海的邊境禁區。（夏家朗攝）

漁農自然護理署自然護理區主任（管理）陳廉慎（右）指，取消米埔邊境禁區管制後， 市民仍需向漁護署申請進入米埔沼澤區許可證方可進入。（夏家朗攝）

開放米埔後人數限制將變？漁護署：跟返本身已有嘅限制

此外，新一份《施政報告》提出開放米埔、沙頭角海的邊境禁區，被問及預計訪客量升幅，漁農自然護理署自然護理區主任（管理）陳廉慎說，取消米埔邊境禁區管制後，市民無須向警方申請邊境禁區許可證，但仍需向漁護署申請進入米埔沼澤區許可證，署方會與世界自然基金會香港分會繼續持密切溝通和合作，確保前往米埔沼澤限制地區的訪客數量得到妥善規管。

根據漁護署數據，米埔自然護理區在去年共接待27,182名訪客，當中22,404位經團體許可證進入，估總數超過8成。陳廉慎指，人數限制方面，「會跟返本身已經有嘅限制」。

《施政報告》亦提出加速北部都會區發展。其中發展新田科技城需填平90公頃魚塘，有環團關注發展會危及雀鳥。蔡詠嶠指，保育濕地要有連貫性，期望政府或非弁利機構穩定投放資金、積極主動地管理；陳廉慎則指，建立北部都會區需經過環評，會考慮到候鳥遷徙等的因素。