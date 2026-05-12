嶺南大學申請擴建本部校園　稱收生5年增倍半　擬增可建樓面面積

嶺南大學近日向屯門區議會提交計劃，建議擴建位於青山公路嶺南段8號的校園。校方指，隨着學生人數在五年內大幅增長一倍半，現有空間已不敷應用，有迫切需要放寬建築物高度限制及增加可建樓面面積，以容納教學、研究及配套設施。



嶺南大學。（資料圖片）

嶺大周一向屯門區議會提交文件，指嶺大收生人數由2020年的3000多人，大幅增加至2025年的近5000人，年增長率達20%。然而，受現行《屯門分區計劃大綱圖》及地契限制，嶺大校園多個地塊僅准興建1至10層高的低密度樓宇，剩餘可建樓面面積僅約3000平方米。

嶺大建議分期擴建兩幅用地 本部校園及北校園地積比由「1變4」

根據文件，嶺大建議分期擴建校園內兩幅用地，本部校園及北校園地積比由「1變4」，即樓面面積由近11.3萬平方米增至44.8萬平方米，包括本部校園樓面面積增至約34.3萬平方米，北校園增約10.5萬平方米。擴建內容包括設立實驗室、研究室及辦公室，提供宿舍、餐飲設施及文康設施。計劃僅涉及現有校園土地，不涉及額外政府用地或綠化地帶。

嶺大建議為現有屯門青山公路嶺南段8號的兩幅用地放寬高度限制及增加地積比以擴展其校園。（屯門區議會文件截圖）

校方強調，擴建校園將提升大學的創新基礎能力，引領「新質生產力」發展，並透過新建實驗室推動研究，助力綠色低碳轉型。校方又表示，擴建計劃已獲得教育局政策支持，並已完成可行性研究。研究結果顯示，擴建對周邊環境不會造成不良影響，相關政府部門對計劃亦不持異議。

嶺大稱校園擴建將為屯門區帶來多重正面影響

除了學術發展，嶺大認為校園擴建將為屯門區帶來多重正面影響，包括吸納高才與專才進入該區，增加學生在區內的消費，並為基層市民創造就業機會，以及優化區內環境，促進社區的文化與經濟動力。