香港廣西社團總會成立20周年　逾千名中醫義診冀向基層傳遞關懷

香港廣西社團總會於5月10日舉辦中醫義診活動，聯同九龍中醫師公會號召逾千名中醫師參與大型義診，冀刷新世界紀錄，同時推廣中醫藥文化，向國際展示中華傳統醫學的價值。



逾千名中醫師參與大型義診活動。(香港廣西社團總會提供圖片)

活動適逢香港廣西社團總會成立20周年，多項慶祝活動同步展開，包括「廣西三月三」文化推介及文藝匯演。多名政界、醫療界及社團代表出席主禮，包括廣西壯族自治區黨委統戰部常務副部長李銀霞、中聯辦九龍工作部部長祝小東，以及港區全國人大代表、香港廣西社團總會會長文穎怡等。

文穎怡致辭時表示，廣西社團成立20年來，一直秉持團結在港桂籍鄉親、弘揚中華文化及服務市民的宗旨。她指，是次活動結合廣西中醫藥優勢及社區服務力量，希望透過千名中醫共同參與義診，向基層及社會各界傳遞關懷，同時提升公眾對中醫藥及中醫師長期默默付出的關注。

多名政界、醫療界及社團代表出席主禮。(香港廣西社團總會提供圖片)

九龍中醫師公會理事長陳漢忠則表示，在短短兩個月內成功招募逾千名中醫師參與並不容易，全賴業界對中醫事業的熱誠及服務市民的信念。他認為，活動不僅是挑戰世界紀錄，更希望藉此推動香港中醫藥更好融入國家發展大局。

現場設有少數民族歌舞表演，展現廣西多元民族文化魅力。(香港廣西社團總會提供圖片)

活動籌委會主席張馨玲表示，「廣西三月三進香港」、「香港廣西社團總會成立20周年系列活動啟動禮」及「千名中醫齊創世界紀錄」三項盛事同場舉行，象徵社團「傳承不守舊，創新不本本」的理念。她強調，活動既是回顧過去的重要里程碑，亦象徵未來推動中醫藥發展的新起點。

大會同場亦舉行廣西中醫藥大學香港校友聯合會就職宣誓儀式。會長黃杰表示，未來將團結校友力量，深化桂港兩地中醫藥合作，把中醫精神發揚光大。