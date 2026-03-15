牛池灣村重建｜67年鐵皮寮屋新龍城茶樓4.30結業　晚市3月底停業

《2019年施政報告》提出重建茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村3個市區寮屋區，其中牛池灣村工程已於去年6月起開始。不少村內老店要離場，包括區內最「老」店舖、扎根近67年的鐵皮寮屋新龍城茶樓。新龍城茶樓宣布因應重建，晚市營業至3月31日止，早午市則營業至4月30日。



新龍城茶樓宣布因應重建，晚市營業至3月31日，早午市則營業至4月30日。（新龍城茶樓Facebook）

新龍城茶樓宣布因應重建，晚市營業至3月31日，早午市則營業至4月30日。（新龍城茶樓Facebook）

將建成3幢35至37層高的公營住宅大廈

《2019年施政報告》提出重建茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村3個市區寮屋區，相關土地會交予香港房屋協會興建約8,700個公營房屋單位。牛池灣村工程已於去年6月起開始，預計2028年完成，擬興建3幢35至37層高的住宅大廈，提供2,700伙，可容納人口7,290名。項目同時提供社區會堂、幼稚園、長者日間照顧中心等設施，預計最快在2031年分階段入伙。

↓↓牛池灣村重建後模擬圖↓↓

新龍城茶樓師傅凌晨製作點心 少有准帶雀籠嘆「一盅兩件」

新龍城茶樓1959年起在牛池灣村內開業，至今已快將有67年，是區內歷史最久的店舖，同時亦是香港「買少見少」的鐵皮寮屋茶樓。保留傳統茶樓風貌及味道，點心師傅每日凌晨一時起便已全人手製作點心，有魚翅餃、雞絲粉卷等已屬罕見的舊式點心；食客想吃什麼點心便可到車仔點心區領取，而不需用點心紙「劃點心」，更可帶愛雀來嘆「一盅兩件」。

新龍城茶樓宣布因應重建，晚市營業至3月31日。（新龍城茶樓Facebook）

新龍城茶樓一直保留鐵皮寮屋形式。（新龍城茶樓Facebook）

不過，新龍城茶樓周六（14日）在社交媒體宣布，因應政府收回牛池灣村寮屋區重建計劃，晚市營業至3月31日，早午市營業至4月30日。店家又指，多謝各街坊一路以來的支持，「想重溫舊式茶樓，大家可趕緊時間來品嚐」。