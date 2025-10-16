牛池灣村清拆｜地政總署：今年年中曾貼出通知　11.28遷出死線

政府將拆卸牛池灣村興建公屋，地政總署早前張貼法定通知，要求受牛池灣村第二階段發展影響的居民在今日（16日）前遷出，並於今早派員以圍欄封起村口，村民不可隨意進入，有居民不滿沒有收到相關通知及未獲安置。



地政總署表示，受第一階段工程影響住戶的安置補償申請的處理已完成，有七成受第二階段工程影響的住戶已完成資料審核，呼籲未進行資料審核的住戶盡快提交文件。署方亦指出，今年年中曾貼出通知，要求第二階段工程範圍內的住戶及業務經營者分別於10月16日及11月28日前遷離。



政府計劃拆卸牛池灣村興建公屋，地政總署早前張貼法定通知，要求受牛池灣村第二階段發展影響的居民在今日（10月16日）前遷出。（廖雁雄攝）

地政總署人員今早以圍欄封起村口，村民不可隨意進入。（廖雁雄攝）

地政總署：2023年2月已通知受影響者預計遷出限期

地政總署表示，於2023年2月已通知受影響者預計遷出限期。第一階段的遷出日期原訂於2024年下半年，第二階段則原訂於2025年下半年。署方表示，雖然工程範圍內的私人土地業權於2023年12月復歸政府，但本着「以人為本」的精神及在不影響工程進度的前提下，酌情讓住戶留在發展範圍內直至土地需收回清理以展開工程。

第一階段158戶不符合安置補償資格 部份擁住宅物業

署方指，受第一階段工程影響住戶的安置補償申請的處理已完成，在265個受影響住戶（包括分戶）中，103戶已「上樓」或領取特惠補償；4戶已批出特惠補償，尚待住戶領取；其餘158戶則不符合安置補償資格，原因包括在港擁有住宅物業、為現有公屋租戶、居於違規構築物（即非登記寮屋或非持牌構築物）或未達最低居住年期等。

有村民今日進村時，一度被地政人員攔截。（廖雁雄攝）

已多次勸喻受影響住戶遷出 今日收回7戶

地政總署表示，自2025年初至今，曾展開多次行動，勸喻受影響住戶遷出。265戶中已有224戶自行或經署方勸籲後遷出，包括今日（16日）收回的7戶，收回的用地已分批交予土木工程拓展署展開工程。

另外，地政總署於今年7月16日及8月28日張貼通知，要求第二階段工程範圍內的住戶及業務經營者分別於10月16日及11月28日分批遷離。

第二階段收到約90戶不合安置補償資格 另約110戶未接受資格審核

截至9月底，受第二階段工程影響約340個住戶中，有七成住戶，即約230戶完成資格審核，當中約60戶已「上樓」或獲特惠補償；約50戶已確認初步合資格，並轉介至房協或房委會審批及編配單位；約90戶不合資格。

署方稱正處理餘下約30宗申請，尚待有關住戶提交齊備的文件；另約110戶仍未接受署方資格審核。署方呼籲有關約140戶盡快接受資格審核及提交所需文件。

村民陳小姐早前已經搬出，今日打算回家取回部分傢俬，惟到場後才發現地政總署已經封起村口。（廖雁雄攝）

地政總署表示，會繼續與受影響人士溝通，並透過不同渠道發放資訊及接觸住戶和業務經營者，包括懸掛橫幅、派發信件與單張、進行家訪及電話聯絡，在可行範圍內為他們提供適切協助，包括協助他們申請過渡性房屋。地政總署會繼續與土拓署密切檢視工程需要，盡量為受影響人士提供遷置的緩衝時間。

牛池灣村是市區僅存的鄉村之一，政府在2019年提出重建牛池灣村市區寮屋村，以龍池徑以北南兩邊劃分，在龍池徑以北至永定道是屬重建範圍。

牛池灣村第二階段發展範圍。

政府文件顯示，政府曾於2023年2月通知有關土地使用者預計遷出日期，並於今年7月16日張貼法定通知，要求受牛池灣村第二階段發展影響的居民在10月16日前遷出。