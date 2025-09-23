颱風樺加沙｜香港紅十字會啟應急機制　3庇護中心設站派賑災物資

超強颱風「樺加沙」繼續迫近香港，8號風球生效。香港紅十字會今日（23日）表示，其急救隊及本地賑災服務已啟動應急機制，派員進駐高危社區的臨時庇護中心，並會為撤離至臨時庇護中心的使用者提供緊急醫療及急救支援，和派發賑災物資。



香港紅十字會指，因應超強颱風樺加沙的最新發展，其急救隊 (First Aid Response Unit) 及本地賑災服務 (Local Disaster Relief) 已啟動應急機制，及派員進駐高危社區的臨時庇護中心。

香港紅十字會續說，其首要任務為支援偏遠及高危社區，團隊已在3個臨時庇護中心設置急救站，包括獅子會林村青年康樂中心、五旬節聖潔會三門仔堂及香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處。

他們會為撤離至臨時庇護中心的使用者提供緊急醫療及急救支援，協助從低窪地區撤離的居民在臨時庇護中心內，獲得基本的健康安全保障，以及按服務需要為市民提供應急物資。

香港紅十字會表示，已啟動災情監察機制，正持續留意及分析風暴最新情況，並會預留人手應對緊急服務申請；確保能第一時間掌握災情，調動資源，在風後將盡快開展賑災工作。