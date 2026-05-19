皇后像廣場花園圍封至8月尾　將建地下隧道通往中環新海濱3號用地

中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。根據現場張貼的告示，該地於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。



翻查2025年12月的中西區區議會文件，發展商恒基兆業地產將興建地下行人隧道連接中環港鐵站及中環新海濱3號用地，隧道需穿過皇后像廣場花園，故此花園約1,765平方米範圍需要封閉，有9棵樹木需要移除。工程由2026年第三季開始，預計2031年第二季完成。



中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，並清拆地台。（threads @my.central.station）

中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，不少網民拍照分享上網。相片顯示近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，廣場內噴水池附近的地台亦被撬起。圍板則貼有告示指，皇后像廣場花園於5月4日至8月31日暫停開放部份場地以便進行翻新工程。

中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉。（threads @deviantplus）

中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，預計封至8月31日。（threads @deviantplus）

恒基興建貫穿干諾道中的行人隧道 接駁港鐵中環站和3號用地

翻查2025年12月的中西區區議會文件，中環新海濱3號用地發展商恒基兆業地產，需興建貫穿干諾道中的行人隧道，接駁港鐵中環站和3號用地發展項目，政府已經就相關工程刊登憲報，並於2020年5月批准。

中環皇后像廣場花園近日進行翻新工程，近中環港鐵站的出入口已用圍板封閉，噴水池一帶地台遭清拆。（threads @davy.jpg）

皇后像廣場花園1765平方米範圍封閉 開挖及興建隧道

相關項目亦會穿過皇后像廣場花園。公園約1,765平方米範圍需要封閉，有9棵樹木需要移除，受影響設施包括方形噴水池、公園座椅、遮蔭棚及綠化植物等。工程由2026年第三季開始，預計2031年第二季完成。工程將分3期進行，首兩期主要包括開挖及興建擬建行人隧道相關工程，約45個月。

地下隧道項目會穿過皇后像廣場花園。（區議會文件）

文件亦提及，工程最後一期發展商需就皇后像廣場花園有關部分進行翻新，包括設無障礙通道及公眾洗手間，工程為期約12個月。相關設計和未來長遠管理預計在2026年第二季諮詢中西區區議會。不過截至今日，區議會網頁暫無相關最新消息。