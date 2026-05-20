沙田田心警署傳停運　警方：8.30起納入重劃沙田分區及馬鞍山分區

網上流傳一張告示，指田心警署將於今年8月31日起停運；即日起，由田心警署保管的拾獲財物，會逐步搬遷至馬鞍山警署。



警方回覆查詢指，沙田警區將由今年8月30日起整合轄下三個分區，田心分區將納入重新劃定分區管轄範圍的沙田分區及馬鞍山分區。田心分區警署報案室亦將由8月30日起調整服務時間至每日上午8時至晚上10時半，市民在其他時間可向沙田警署或馬鞍山警署尋求協助。



網上流傳一張告示，指田心警署將於今年8月31日起停運；即日起，由田心警署保管的拾獲財物，會逐步搬遷至馬鞍山警署。（Threads @nice_crafts_creations）

田心警署。（資料圖片／陳永武攝）

沙田警區整合轄下三個分區以提升警政效率

警方指，為提升警政效率，沙田警區將由今年8月30日起整合轄下三個分區，田心分區將納入重新劃定分區管轄範圍的沙田分區及馬鞍山分區，田心分區的人員將調配至沙田分區及馬鞍山分區工作。

警方亦指，經審視田心分區警署報案室的使用情況，為更好地運用人手，報案室亦將由8月30日起調整服務時間至每日上午8時至晚上10時半，市民在其他時間可向沙田警署或馬鞍山警署尋求協助。市民如有任何緊急求助，可致電999緊急求助電話。警方亦鼓勵市民使用自助服務機及香港警察流動應用程式內的電子報案中心報案。

田心警署僅保留報案中心 取消「田心分區指揮官」一職

警方重申，是次合併後，沙田警區及轄下分區的警力、服務承諾及服務範圍維持不變。

據了解，田心分區警署日後將僅保留報案中心，其警力及地區管轄工作將併入沙田警署及馬鞍山警署。隨著架構重組，現有的「田心分區指揮官」一職亦將隨之取消。