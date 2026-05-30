將軍澳堆填區太陽能發電場啟用　可滿足360個家庭一年用電需求

「將軍澳新界東南堆填區太陽能發電場」於去年第四季竣工並投入運作，是全港首個加入「上網電價計劃」的堆填區太陽能發電場。項目由威立雅、新鴻基地產及中信泰富合作發展，周四（28日）舉行正式啟用儀式，發電場每年可生產約120萬度綠色電力，足以滿足約360戶家庭的用電需求。



新地執行董事郭基泓表示，該發電場僅使用2%堆填區土地，認為可借鑒此先導項目的成功經驗，更有效善用堆填區的其餘土地資源，「只要政府進一步提供更多鼓勵措施，業界定必積極響應，攜手推動相關發展。」行政長官李家超表示，發展綠色能源應對氣候變化以至確保能源安全，不能單靠政府的力量，政府會全力為可持續發展創造條件，同時推動市場投入資源。



「將軍澳新界東南堆填區太陽能發電場」佔地約14萬平方呎，設置約1,850塊太陽能板，於2025年第四季竣工並投入運作。 (新地圖片)

「將軍澳新界東南堆填區太陽能發電場」建於堆填區已修復部分，規模亦屬同類項目之冠。發電場佔地約14萬平方呎，設置約1,850塊太陽能板，由三間公司成立的翠谷工程有限公司負責營運。項目創新地建於堆填區上，令堆填區同步實現「建築廢物處理、沼氣生產及利用、太陽能發電」三項綠色功能，充分體現地盡其用。

正式啟用儀式周四舉行，行政長官李家超透過視像致辭祝賀，他指這個太陽能發電場項目的投資方包括來自內地、外國與香港的企業，不但為香港可再生能源發展貢獻力量，更為邁向2050年前實現「碳中和」的目標，注入新動力。

他引用清代思想家魏源的《默觚．治篇八》名言「孤舉者難起，眾行者易趨」，指出通過發展綠色能源應對氣候變化以至確保能源安全，不能單靠政府的力量，更需要社會各界攜手參與。他表示，政府會全力為可持續發展創造條件，同時推動市場投入資源，企業帶來技術，合力把理念變成落地的工程。

環境及生態局局長謝展寰在典禮上致辭表示，該發電場是本港第二個在已修復堆填區上興建的太陽能發電設施，規模比第一個為大，預計每年可生產約120萬度可再生能源電力，相當於約360個家庭一年的用電量，並能抵消約53萬公斤的碳排放。

（左起）威立雅香港與澳門行政總裁鮑智雅、威立雅亞太區行政總裁葛文盛、環境保護署署長徐浩光博士、環境及生態局局長謝展寰、新地執行董事郭基泓、新地執行董事馮玉麟，以及中信泰富副總裁郭家驊周四出席啟用儀式。(新地圖片)

威立雅亞太區行政總裁葛文盛表示，只要秉持創新精神、各界齊心協力，便能將被忽視的基建設施，化為極具價值的資產，此舉反映現有土地可加以活化再用，以滿足社會的未來能源需求。

新地執行董事郭基泓表示，本次項目具有示範作用，證明無論是堆填區，還是尚未發展的土地，均具備可觀的太陽能發展潛力。他指以目前所在的堆填區為例，已修復部分達80公頃，惟現時僅使用約14萬平方呎，不足2%，可見仍有充足空間安裝更多太陽能板，並可借鑒此先導項目的成功經驗，更有效善用堆填區的其餘土地資源。「只要政府進一步提供更多鼓勵措施，業界定必積極響應，攜手推動相關發展。」

來自兩間小學的學生出席啟用禮並參加太陽能發電場導賞團及講座，學生近距離認識太陽能技術運作及環保效益。(新地圖片)

啟用禮圓滿結束後，來自兩間小學的學生獲安排參加太陽能發電場導賞團及講座，讓學生得以近距離認識太陽能的技術運作及環保效益。新地表不，太陽能發電場將持續推動具教育意義及社區效益的活動，冀低碳轉型成果深入社區，為香港的可持續發展出一分力。