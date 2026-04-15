路透社：中方約談太陽能設備供應商　考慮限制對美設備出口

知情人士透露，中國官員已與太陽能面板製造設備供應商展開初步會談，正考慮限制向美國出口最先進技術。



路透社引述知情人士報道上述消息，並稱相關政策尚未定案，討論仍停留在初步階段，尚未進入向行業正式征求意見的環節。中國商務部及國務院暫未回應置評請求。

報道稱，此類舉措一旦實施，可能將衝擊美國企業相關投資，並拖慢以太陽能驅動的太空計算領域競爭進程。

目前，中國生產了全球逾80%的太陽能組件，同時也是全球前十大太陽能電池製造設備供應商的所在地。

資料圖片：中國敦煌的太陽能發電站。（Getty）

分析指出，若措施落地，可能影響特斯拉等美國企業新建或擴建工廠、推動本土化生產的計劃。這也意味著，中國可能將在其他具備領先優勢的技術領域擴大出口管製，延續此前為應對美國關稅而加強稀土出口管理的思路。

分析人士與行業高管普遍預計，中國可能推出相關出口限制，部分原因在於特斯拉首席執行官馬斯克等人正推動美國擴大太陽能面板產能，以降低對中國供應鏈的依賴。

當前，中美競爭正延伸至以太陽能驅動的太空計算領域，而這一方向是馬斯克（Elon Musk）重點布局的領域。

此外，為應對人工智能快速增長帶來的電力需求，Google、亞馬遜（Amazon）等美國科技公司也正加大對地面太陽能及儲能系統的投入，並布局軌道數據中心。

文章獲《聯合早報》授權轉載

