「熱帶現代主義」風格漁光村重建在即　團體手繪建築圖留紀錄

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-04-06 09:00

公屋輪候數字屢創新高，政府興建新型屋邨時，往往以滿足住屋需求為首要條件。但與此同時，舊屋邨一些人性化的建築特色「拆少見少」，設計亦很難在新屋邨再現。 逾半世紀歷史的香港仔漁光村，預計將於2023年清拆重建。這個五座樓佈局如同一隻小船的屋邨，小至一個去水口，大至透光天井、玄關、陽台等，都體現出「熱帶現代主義」的設計用心。有團體早前在邨內進行研究計劃，除了希望將屋邨的人情故事留下，亦以25張手繪建築圖，剖析舊屋邨如何利用建築條件，讓街坊在生活空間中發展緊密的鄰里關係，同時展現獨特的生命力和創造力。

在60年代落成的漁光村，本來是為了安置欲搬到岸上居住的漁民而興建，邨內五座樓（白沙樓、順風樓、海港樓、靜海樓和海鷗樓）亦以海的主題命名。2018年房協推出「暫租住屋」過渡性房屋出租計劃，斥資約2,000萬元將217個空置單位翻新並出租；而早年屋邨共1,144個單位已納入房協的重建計劃，預計於2023年起開始清拆，政府擬於石排灣道一幅土地安置受重建影響的居民。以社區故事推動可持續發展的慈善團體「城市日記」，早前在南區區議會支持之下，展開了「同話漁光村」計劃，希望為這個饒有特色的地方留下一點記錄。

「窿窿牆」加強通風 單位重採光



走入依山而建的漁光村，遠離了香港仔市中心的繁囂，頓時感受到位處山腰的寧靜。屋邨仍維持着當年的格局，樓宇之間的密度很低，布局排列呈階梯狀，有一定位置作讓居民進行活動的「社區客廳」和公共休憩空間。樓宇內採用了中央走廊設計，設有採光天井，樓梯位置的圍欄為可以加強通風的「窿窿牆」；而單位的窗口設計較大，室內光線充足，每家每戶的陽台各有特色，有種滿植物的，有鋪上帆布增加私隱度的，也有甚麼都不放的，各處都可見到居民的生活痕跡。

半公共空間設計令鄰里關係更緊密

「雖然租金可能好平，但呢度啲人住得好開心同舒服，同時生活得好有尊嚴，我哋想知道點解。」「城市日記」項目負責人張琬婷表示，雖然當年興建漁光村時受成本和地理限制，但屋邨的設計簡潔得來，居民的生活質素並不低劣。即使單位的尺寸不大，部分居民也需共用廚房、廁所等，但建築設計上有不少「半公共空間」，如門前設玄關位置，居民在使用空間時可同時與鄰居社交；又如每個單位都設陽台，切合漁民和上一代人會「曬果皮」、「掛臘肉」的習慣，她形容是「麻雀雖小但五臟俱全」。

「城市日記」項目負責人張琬婷（左）和建築師羅健中（右）。（呂諾君攝）

去水口呈「倒轉布甸」狀 設計藏智慧

張琬婷指，「同話漁光村」計劃用了四個多月分多方面進行，包括歷史文獻研究、街坊訪問、空間和建築研究等等。其中團隊用了25張手繪建築圖，記下平面、立面、剖面等多角度的漁光村，當中小至一個去水口，亦有其特別之處。只見樓梯轉角之間的鐵製去水口是凸起的，形狀猶如「倒轉的布甸」，原意是阻隔樹葉以免造成淤塞，現今已甚為少見，「除咗想睇有咩留得低，仲希望可以啟發到以後嘅房屋設計。」張說。

「現時嘅設計係好注重私人空間，亦好注重公共空間，走廊呢啲，留得愈少就愈有效率。但其實有時忘記咗，就係呢啲過渡空間，經年累月之下令成個居住環境更人性化。」 建築師羅健中

參與保育工作多年的建築師羅健中指出，漁光邨的工程由深受功能主義風格影響的建築師阮達祖主理，認為漁光村是「熱帶現代主義」的產物，同時考慮到功能性和亞熱帶地區的氣候特徵，「例如露台可以曬衫曬果皮，同時又可以遮陽光；屏風有窿建築物內可以有通風效果；依山而建、樹木可以降溫，係好簡單的事，但未必人人注重。」他又指，漁光村有很強的「場所感」（sense of place），令人感受到屋邨並不只是空間，很多地方仍留下生活痕跡。

+ 3 + 3 + 3

很多人認為舊式屋邨較好住、較多空間，羅健中表示，其實新屋邨也用了不少心思和資源設計休憩空間，但因要追求空間效率，屋邨整體而言也較「功利」，「現時嘅設計係好注重私人空間，亦好注重公共空間，走廊呢啲，留得愈少就愈有效率。但其實有時忘記咗，就係呢啲過渡空間，經年累月之下令成個居住環境更人性化。」他認為，舊屋邨的居民更能建立好的鄰里關係，無奈新屋邨需講求實用率，再難以相比。