撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-08 19:11

啟德明渠進口道和觀塘避風塘的水域是進行水上活動的理想地方，水上運動團體早已爭取多年，在啟德用地設立水上活動中心，向公眾推廣水上運動並舉辦本地及國際賽事。早前（1日）香港水上運動議會正式取得開辦權，於啟德舊機場前消防物業開設水上活動中心。團體希望，該處日後會成為社區水上活動要點，屆時將提供龍舟、賽艇和獨木舟活動及課程，而服務對象將包括青少年及低收入人士。

啟德舊機場前消防物業將改建成啟德水上活動中心，由香港水上運動議會營運。（香港水上運動議會提供圖片）

由多個水上活動團體組成的香港水上運動議會，近年來積極向政府申請爭取成立啟德水上活動中心，上周終與政府正式簽訂啟德舊機場前消防物業的5年租約，開設並營運啟德水上活動中心。據了解，該物業面積約3,570平方米，內有前消防局兩層高建築物，而水上活動中心亦已獲得戴麟趾爵士康樂基金撥款300萬元，主要用作改建工程；包括將消防局改建成相關基本營運設施，以及在中心東北方向、面向觀塘避風塘的堤壩設置一個約50 米長的浮橋供船艇上落，方便使用者往來啟德明渠進口道及觀塘避風塘兩水域等。

香港水上運動議會主席馬兆榮形容，事件是香港水上運動發展史上一個重要的里程碑，指啟德水上活動中心有地域優勢，座落於香港第二個核心商業區並鄰近啟德體育園及都會公園，可達度高因此有助向公眾推廣水上運動。他又指，啟德明渠上進口道及觀塘避風塘東北面觀塘海濱花園沿岸海域有潛力舉辦本地及國際賽事，認為中心能達致普及化及盛事化的目標。

翻查資料，早於2006年的立法會規劃地政及工程事務委員會中，已有建議在啟德設立國際賽艇中心，而2011年政府亦在啟德預留用地作永久國際水上中心，但到2016年政府卻將原本的社區用地變成商業用地。非牟利團體「創建香港」前年亦曾向城規會申請改劃在啟德明渠引水道旁邊的四塊用地，由「休憩用地」及「休憩用地(2)」改劃為 「其他指定用途」註明 「與海旁有關的商業、 康樂及休憩用途」地帶的支區，建議在四塊空地興建活動中心，惟最後被城規會否決。