元朗公園研美化變日本賞花景點　已種50棵楓樹盼疏導大棠人流

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-04-21 16:57

日本有很多受歡迎的花卉公園，不少港人會專程旅行參觀。而位於「大西北」的元朗公園，佔地甚廣亦有大草地讓市民休憩，近日元朗區議員陳敬倫在Facebook表示，正與康文署研究美化該處，看是否可以打造如日本般的簕杜娟花園。此外，他指現時公園內已新種了50棵楓樹，未來或能分流到大棠觀賞紅葉的人流。

早前元朗區議會會議上通過撥款189萬，用作元朗區綠化及設施改善工程，當中有20萬建議用於美化元朗公園。元朗區議員陳敬倫日前（19日）在其Facebook上指，當中與另一名元朗區議員黎國泳以及康文署樹藝專家和公園經理一同到元朗公園視察，並交流、分享在園內種樹種花的可行性。他在帖文中指，公園內其中一個斜坡的斜度高，市民野餐或者曬太陽時比較少用，因此認為有條件可打造主題簕杜娟花園，形容是「嘗試未必成功」，但「唔嘗試永遠都唔會有機會發生」。

陳敬倫又指，雖然從交通中知道康文署需面對甚麼限制和問題，但也希望有關團隊明白香港人係需要一些主題色彩強的公園。除此之外，他也指出現時康文署在另一邊山頭已經種了數十棵粉紅花風鈴木，亦有50棵新的楓樹，近年大棠每到紅葉季節便人流如鯽，甚至為村民帶來困難，未來元朗公園或可吸引部分遊人，盼可將人流疏導。