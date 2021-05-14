撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-14 10:00

新冠肺炎疫情持續多時，長期戴口罩對我們的日常生活造成諸多不便，對聽障人士而言，口罩更加會阻礙他們讀唇，令溝通出現困難；而在疫情之下，一班聽障學童可以外出遊玩的機會相比往日大大減少。香港測量師學會建築測量組早前舉行了「城市查督撐 量師嶺童行」活動，逾30名測量師戴上特製的透明口罩化身義務導賞員，與聾人福利促進會的聽障學童一同探索山頂的歷史建築，讓他們在疫情下有個不一樣的旅程。

活動當日分別有32名導賞員和32名聽障學童，以一對一形式、分為四人一組於不同時段進行導賞團暨城市定向社區活動。行程中包括山頂纜車有限公司、標距柱、為法定古蹟的舊總督山頂別墅守衛室、山頂公園、山頂公園觀景台等等，期間導賞員會向學童介紹沿途歷史建築物及測量概念，並有不同問題讓他們解題，在學童回答正確問題後，該組會得到如捲尺、水平尺等的測量常用道具，於其後的關卡應用。

參加活動的兒童有嚴重至深度聽障，分別需要配戴人工耳蝸及掛耳式助聽器。而在導賞團的籌備過程當中，香港聾人福利促進會已預先為導賞員錄製手語教學片段，讓導賞員學習簡單的手語，方便與聽障兒童溝通，並預先進行實地考察。而一眾導賞員面上所戴的並非普通口罩，其咀部位置均有一個透明的橢圓形洞口，以便說話時讓學童們能看見咀部輔助溝通。

參加者之一、今年11歲的鄺日朗指，過去家人在假日會帶他到處旅行，如新加坡、日本、台灣等都有去過，但疫情發生後「冇得再去」，十分可惜。他又指，現時每天街上的人戴着口罩，看不到表情和讀唇，確實影響溝通，例如在較為嘈雜的餐廳，便很難聽到旁邊的人說話。而在活動中，他除了對「過三關」遊戲印象最深刻，亦認為測量師「哥哥」要他們在指南針上指出海洋公園的所在方位很有挑戰性。至於10歲的雷茵茵則指，久未外出郊遊之下，在公園遊玩期間見到很多紅色小花朵已很高興。

香港測量師學會建築測量組主席黃健兒指，希望活動能令更多人留意到香港的建築物。（呂諾君攝）

香港測量師學會建築測量組主席黃健兒指，香港測量師學會建築測量組每年都會舉辦活動，提供平台予會員進行交流，去年考慮到疫情狀況，故決定舉辦首個社區活動「城市查督撐 量師嶺童行」，以另一個方式凝聚會員。黃又指，過往他們也有積極參與義務工作，如早年馬頭圍道塌樓事件後曾組成義工隊幫忙義務斟察、早前又曾有為聽障人士招募口罩的活動，希望能利用建築測量知識服務社會，「近期口罩供應放鬆咗，但聾人福利依舊被人忽略，我哋想喺社區活動方面做多啲，亦都想畀更多人留意到香港嘅建築，喺發展同保育之間取得平衡。」