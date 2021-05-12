橫洲收地｜限期最後一天　村民全數搬離　三村僅一戶回村收拾物品

撰文： 曾鳳婷 鄧詠中 最後更新日期： 2021-05-12 19:04

元朗橫洲發展計劃爭議近6年，繼上月地政動員過百人進村收地後，村民已陸續搬出。現時三村（永寧村、鳳池村及楊屋新屋）只餘下一戶正在收拾東西，其餘村民已全數搬離橫洲。村民慨嘆對整個發展政策感到無奈，坦言已接受需遷離的事實，現時只期望政府能藉橫洲收地一事吸取經驗，能在類似發展計劃中多加照顧及考慮在地市民，不要再重蹈覆轍。

記者今早（12日）到訪橫洲，現場所見鳳池村只有一戶仍在收拾物品，為離開家園作準備。村民陳先生在橫洲土生土長，生活已融入橫洲。陳先生坦言，已接受遷出家園的事實，惟希望政府在日後的發展政策上，應以橫洲收地為鑑作出改善。他明白政府收回土地的原意為建造房屋，改善市民住屋環境，作為一個公民亦有責任配合政策。

陳先生認為，政府在整個收地過程中，並沒有嘗試站在村民角度思考。他指自己過往是以合法途徑取得土地，亦是合法在此生活，但村民卻是整件事的犧牲者。「政府拎走我哋嘅土地去改善人哋生活，咁我嘅生活呢？拎走咗我𠵱家嘅生活，係咪要畀返類似嘅生活我？」他認為政府沒有照顧村民，「如果感到到政府係為我哋着想，犧牲無所謂」。

他希望政府日後再進行同類型收地時，應更細緻去照顧在地市民，而不是源用一個政策，一概而論，「唔係同一個政策都適用於所有人！」他認為，這些考慮均有助拆遷變得更順利，也減少市民和政府間的矛盾。

（資料來源：統整以往報導）

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