調查發現近八成跨性別人士曾想過自殺　學者促跟進性別承認法

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-05-12 20:26

本月17日是國際不再恐同日，雖然性小眾權益近年備受關注，但跨性別人士在香港社會中遭受拒絕、傷害和歧視仍是常態。香港中文大學性小眾研究計劃文大學性小眾研究計劃今日（12日）發布《本港最大型有關處於社會及法律邊緣的跨性別人士研究》，調查結果顯示，逾五成受訪者指過去一年曾遭受歧視，更有近八成人表示曾想過要自殺。調查又發現，在香港如欲將身份證上的性別標記由女性轉為男性，需完成重建陰莖手術，惟現時並沒有任何受訪者符合這個要求。

發布會上邀請了跨性別社群成員、倡議跨性別權益的律師及香港逸東酒店的總裁羅寶璘作出分享。（呂諾君攝）

數年前本土電影由姜皓文主演的跨性別題材電影《翠絲》熱映，引起討論，但香港的跨性別人士仍然面對不少困難，例如在公共空間使用符合他/她們自我認同性別的廁所時，都有可能受到言語騷擾、肢體暴力等等。香港中文大學性小眾研究計劃聯同跨性別資源中心早前合作進行研究，在2019年5月至2020年6月期間以網上問卷調查方式，訪問了234名香港跨性別人士，以了解他們的真實生活體驗。

數年前本土電影由姜皓文主演的跨性別題材電影《翠絲》熱映，引起討論，但香港的跨性別人士仍然面對不少困難。（《翠絲》劇照）

調查結果顯示，有42.8%的受訪者出現中等至嚴重程度的抑鬱症狀、34.7%出現中等至嚴重程度的焦慮症狀；有31.2%的人表示自己在過去12個月當中，曾在沒有自殺意圖的情況下作出自殘行為，而76.9%的受訪者則表示，自己在一生當中曾想過要自殺、有25.6%有過自殺計劃、12.8%曾經嘗試自殺。

近六成受訪者曾被言語騷擾

此外，有51.1%受訪者指在過去一年曾在以下四個領域中的至少一個遭受歧視，包括僱傭佔34.8%、教育佔34.8%、貨品和服務的提供佔36.9%、處所的處置和管理則有26.2%。有62%受訪者表示，曾遇到不同方式的傷害，其中59%受訪者表示曾被言語騷擾、14.1%曾面對肢體暴力、11.5%曾面對身體傷害的威脅。有13.7%受訪者曾被勒索或威脅公開其性別認同，8.5%則曾被別人在違反個人意願的情況下，強迫進行性接觸。

計劃創辦總監孫耀東教授指，雖然近年香港公眾對跨性別人士的態度轉趨正面，但教育和提升公眾意識仍是急切需要。（呂諾君攝）

僅5.6%受訪者已更改性別標記

基於負擔能力、對手術風險有保留等不同原因，不少受訪者沒有進行性別轉換相關的醫療服務，惟這亦代表他/她們不能在身份證上更改性別標記，調查中只有5.6%受訪者已經更改性別標記。

計劃創辦總監孫耀東教授指，雖然近年香港公眾對跨性別人士的態度轉趨正面，但教育和提升公眾意識仍是急切需要，而現時絕大部分的跨性別人士都被排除在香港政府現行更改身份證上性別標記的規定以外，認為會徹底影響跨性別人士在公民、政治、經濟、社會及文化層面上的權利。他又指出，政府在2017年曾討論基於性別身份、反歧視的性別承認法，惟至今未有進一步消息，促盡快跟進之餘，亦建議公私營機構為服務提供者提供培訓、加強無障礙及性別中立廁所的供應。