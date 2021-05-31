鑽石山公共交通交匯處尿味濃　區議員：疑職業司機所為

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-05-31 18:07

本港天氣近日炎熱，密不透風的室內空間一旦出現異味，更形「惡頂」。有區議員指鑽石山公共交通交匯處通道暗角，持續有強烈尿味，近日天氣熱加上不通風，味道更為強烈，即使食環署清潔工定期洗地亦無補於事，該處淪為區內衞生黑點，由於距交匯處不遠處有廁所，加上上址非熱門放狗地點，她懷疑有職業司機貪方便造成，明日（１日）將於區議會議商討對策。

鑽石山公共交通交匯處屬該區車流及人流頻繁的地點。（資料圖片）

黃大仙區議員譚香文表示，鑽石山荷里活廣場下方的公共交通交匯處，每日有大量巴士、專線小巴、的士及私家車上落，乘客絡繹不絕，惟近年交匯處內一個暗角通道經常出現強烈臊臭尿味，行人經過皆要掩鼻而行，由於該處是慈雲山街坊進入荷里活廣場必經之地，連同區其他區議員近月途經聞到尿味而要兜路走，情況有惡化之勢。

譚估計本港氣溫升高，加上公共交通交匯處屬半封閉空間，並不通風，導致水氣持續蒸發，味道更為強烈。

食環署定期洗地亦無法杜絕惡臭

由於尿味過份濃烈，譚曾與食環署溝通，獲回覆每月一至兩次定期洗地，並在當眼處貼上「請勿隨處小便」等警告字句，惟問題仍然未能解決。譚指出，站頭巴士司機有臨時廁所可用，私家車或的士司機鮮見在在上址停泊，只要步行1分鐘，距離交匯處不遠的商場廁所便可供使用，加上居民並不會在交匯處站內放狗，她不排除有專綫小巴司機貪方便「慳嗰幾步路」就地解決，已致函運輸署協助提醒職業司機注重公德。

她擔心，疫情尚未完全穩定，若有司機中招隨處便溺，尤其在公共交通交匯處就地解決，隨時成為隱形播毒鏈，不得不防，相關議題將於明日（1日）在區議會交通及運輸事務委員會中討論，她會要求警方加強巡邏，檢控隨處便溺的人士，或上址加裝閉路電視，以收阻嚇之用。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在公眾地方大小便均屬違法，初犯最高罰款五千元，再犯可罰款一萬元。