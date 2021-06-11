Invader跑馬地作品「功夫狗」被剷走　區會提重置方案需延後表決

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-11 22:05

國際著名藝術家 invader早年在跑馬地一幅斜坡上創作的「功夫狗」圖案，2015年及去年八月兩度無故消失，有區議員日前在灣仔區議會中提出原址以另類方式重現壁畫，但因版權及保育等問題引發爭議，最終決定延期讓民政處研究細節後再作決定。

新作涉款約7.5萬元

灣仔區議會地區工程及設施管理委員會日前召開會議，當中討論透過小型地區工程修復跑馬地協和里旁邊斜坡的「功夫狗」壁畫，提出方案的張嘉莉議員指該幅壁畫由國際知名藝術家invader於2014年以方格紙皮石創作的作品，同一件複製品在拍賣會上賣得196萬元的高價，惟原作2015年遭強拆，引發區內街坊討論，直言「藝術家送大禮畀香港人，但我哋有眼不識泰山，無好好保護真跡。」其後有本地人士成功聯絡invader，再於2015年復修作品，成為遊客及巿民打卡熱點，惟至去年八月再被不知名人士整幅剷走，目前牆身極為殘破，是時候考慮是否進行美化工程。

她提出在不影響防空洞設施的情況下，重新在原址設計新壁晝，她公開徵集民間方案，結果共有五幅設計作品，當中得票最高的一幅，是以負空間風格，用彩色正方型格仔圖背景圍住被剷走的「功夫狗」圍邊，再以灰黑色襯底，新作既不抵觸原創作品，又以另類手法留住街坊對前作的記憶，彩色正方圖亦能代表社區多元化及共融，經打價後初步估算有關費用涉及約7.5萬元。

居民發反對信質疑新作提供私人利益

然而該議案提上區會討論前一天，有自稱跑馬地的居民向多名議員發反對信，指議案中皊壁畫背景，與工程倡議人張嘉莉的宣傳品中的正方彩色方格同色同樣，質疑違反小型地區工程指引中不可向某人或某組織提供私人利益的規定。

張嘉莉在會中重申，有關宣傳品中的正方彩色方格原創自網上公開共享平台，並不是由她獨創，故與其個人利益無關，她認為設計正正切合社會多元精神表達，故希望其他議員支持方案。

區議員主席楊雪盈關注到壁畫的地點位處防空洞出入口附近，擔心古蹟辦正進行評級，若壁畫的油漆造成不可磨滅的修復，會影響評級結果，而根據國際保育準測，均以保留原物為最大側重點，要求民政處交代有關細節。

民政處：需時間研究有關問題

民政處部門代表解釋7.5萬元費用包括保險費用，以及防曬防雨油漆物料，承認有關顏料耐磨耐用，一定程度上難以剷走，至於會否違反地區小型工程利益指引及抄襲版權等問題，需要時間去研究有關細節。

羅偉珊支持有關提案 ，但防案洞古蹟價值仍有待評估，應研究其他可行辦法，包括在民政處轄下管理的其他地點重置壁畫，減少爭議性。麥景星同意需要給予時間讓民政處研究問題，難以即日決定議案 ，建議留待下次討論。地區工程及設施管理委員會委員經投票後，決定將方案延後，留待下次開會再作商討。