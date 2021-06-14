撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-15 14:00

每逢刮起超強颱風加漲潮，低窪地區渠口會出現倒灌噴水的現象，惟近日打不成颱風，卻有網民上載影片發帖求救，指餐廳廁所地台去水渠噴出大量氣體，尤如化身蒸氣桑拿，有網民留言「好有毒氣室嘅感覺」估計是否與大量倒入乾冰或強力通渠水有關，惟有渠務專家估計有人進行高壓清潔及沒有安裝隔氣所致，而渠口噴出氣體有機會夾雜新冠肺炎病毒或惡菌，經霧化直入肺部，建議當事人應即時離開現場。

有網民今日在facebook群組上載三段影片求助，指餐廳廁所化身蒸氣桑拿，片中見到廁所內至少兩個地台去水位噴出大量水蒸氣，蒸氣壓力之大，更接觸到洗手盆位置後繼續往上升。有網民質疑是否有人倒入大量乾冰，但上載者回覆稱「(氣體是)熱的。」其留言隨即被對方半開玩笑稱：「我對上一次見到坑渠出煙，係喺箱根浸溫泉...啲水熱到坑渠出煙。」

專家：或高壓水槍所致

有網民估計是否有人放入大量通渠水或哥士的所致，擔心噴出的氣體有害，「好有毒氣室嘅感覺」有網民因此勸喻樓主「我勸你立即徹離現場，啲煙係強鹼黎。」上載影片的網民最終沒有交代最後如何處理。

香港廁所協會副主席熊志權觀看有關影片後，不排除有兩大可能性，由於上載影片者表明事發現場為餐廳廁所，不排除有員工在廚房等其他地方進行水槍深度清潔，高壓水柱直射入主渠口，剛巧廁所地台去水渠沒有安裝U型隔氣，又或是U型隔氣水份乾涸失效，導致高壓氣體經主渠再由地台去水口排出，另一可能是主渠口設計出問題，積存大量氣體，至一定程度後經地台去水口排出減壓，至於短時間倒入大量乾冰或通渠水的可能性則不大，因憑着氣體的「洩洪」程度，相信是極高壓力才會促成有關現象。

熊志權表示，無論氣體是由那一個可能性釀成，只要是經渠口排出，渠內的細菌、新冠肺炎病毒可夾雜霧氣排出，直入人體肺部，或經皮膚或眼部吸收，當事人應用重物蓋住地台去水位後關門離開，「因為你唔知有咩病毒充斥氣體內，霧化係最易中招嘅」待氣體散去後再穿全副保護衣入內清潔，並購買止回閥裝置安裝於地台去水位，讓所有水氣只能單向由廁所地台去水排出而不能倒流，方能保障個人衞生安全。

網民留言：

Achilles Casval：好有毒氣室嘅感覺

Chris Wu：幢樓地底有火山

Lam Chi Kwong：有免費天然溫泉你仲想點

Ricky Poon：得閒買D海鮮,可以蒸氣火鍋

Tok Ming：天然氣爆炸

Ching Ching：係咪有人玩乾冰

Thomas Chan：乾蒸

Kenneth Yeung：試下蒸蛋