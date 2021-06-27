8800元月租200呎漏水臭渠劏房　團體：少數族裔面對不平等租住權

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-06-27 18:44

疫情及經濟下行，劏房需求激增，對基層少數族裔家庭來說，沒有選擇下的劏房「收得比人貴，住得比人細」。社協訪問120名本地少數族裔家庭，發現近八成為四人以上家庭，惟社會房屋及公屋供應量低，而他們租房期間又處處碰壁。有人被迫一次過連繳14個月、合共12萬元才成功租屋，而租金水平亦較一般巿民高出逾倍，一間僭建平台、臭渠亂駁的200呎劏房單位，租金竟高達8,800元，衞生環境惡劣，促請政府加快興建公屋大單位外，並應訂定讓少數族裔融合本港社會的政策。

社協幹事張楚瑜(左一)認為少數族裔家庭面對不平等的租住權。(莫家文攝)

社區組織協會去年12月至今年4月期間訪問120名持香港永久居民或居留權的少數族裔家庭，當中八成為巴基斯坦，其餘有尼泊爾、泰國及印尼裔等。受訪者之中有七成八來自四人或以上的大家庭，當中以四人家庭比重最大，達到42%，主要以兩代人同住為核心家庭成員。另外有92%的受訪者為工作家庭，但當中88%依靠一人獨力支撐生計，收入相對不高，家庭收入中位數大約為17,000元。

調查發現有63%受訪者居住劏房，有5%居住於天台屋等僭建物，人均居住面積中位數為42.3呎，租金中位數高達6,600元，當中有92%受訪者有被拒租的經驗。

租入問題劏房 臭味傳入屋

現年29歲的巴基斯坦裔的阿謙在香港生活十多年，與同為巴基斯坦裔的妻子先後誕下現年1歲、3歲、5歲及8歲的子女，一家六口租屋多次碰釘，試過被業主要出示至少為期半年的薪金證明，成功租下月租7,200多元的劏房後，因面積太細，再外出找尋其他單位，終以8,800元租入現址一個面積大約200呎的一房一廳單位，但之前兩個月按金，先被前業主留難稱必須兩個月前通知，又拒絕簽約作實，當他搬屋如期給予足夠通知期後，業主又私下扣起其中一個月的按金，由於沒有租單證明，即使報警亦不獲受理，曾經因此難過得失眠。

他稱租下現址後，曾詢同其他香港地盤工友，始知同一類單位月租才3,800元左右，而且該單位由平台僭建出廚房位置，污水喉管直入單位內，加上劏房喉管亂駁，天花剝落，經常在廚房聞到一股難聞的惡臭，而單位樓下為食肆，導致老鼠、蟑螂經常入屋，衞生環境惡劣，子女曾因異味而作嘔，但他自知少數族裔難以租屋，又未能輪候公屋上樓，目前只能啞忍。

阿謙一人支撐整個家庭，疫下收入大減，曾一度跌至月入8,000元，其後一人身兼多份工作，收入才慢慢回升至20,000元，雖然他符合申請在職家庭津貼的資格，但由於文件繁複，若無社工協助下不懂填寫，希望政府能簡化手續及提供少數族裔理解的文件。

少數族裔不理解中文 吸收政策支援資訊極少

現年20歲的巴基斯坦裔阿Sa，在香港土生土長，她直言靠流利廣東話，較不諳白話的同鄉侍遇較好，她以貼近巿價的4,000元，租住唐九樓的一間兩房一廳天台屋，惟由於木製屋關係，屋內少不免有木蝨及老鼠流竄，每逢大雨更會漏水，夏天更熱得要長開冷氣，她又指其中一名兒子即將上學，屆時返學放學「至少來回十八層樓梯，抱一個揹一個上樓」，苦不堪言，但她感激香港社會接受巴基斯坦裔人在港生活，認為自己的待遇與其他香港人一樣，「每個人都有(上樓住公屋)的需要，租過劏房經歷過好辛苦的狀況，只有佢哋先知。」她促請房署調高公屋大單位比例予大家庭申請。

現年30歲蔡女士為巴基斯坦人，與丈夫及一歲兒子以租金8,800元居住一房帶電梯單位，她之前透過地產中介找尋租盤時處處碰壁，大多叫她等電話後無回音，直至洽談現業主的出租單位，對方要求她必須一次過連按金繳付14個月、合共12萬元作為一年期租金，否則不願意出租，結果她四出向親友借錢才能成事，直指少數族裔人士租屋面對不合理待遇。

社協幹事張楚瑜表示，大約有七成五受訪少數族裔家庭生活在貧窮線以下，但他們租屋極其困難，經常被中介或業主歧視，甚至要求較巿值高出一截的租金才肯出租，對他們而言百上加斤，而公屋大單位供應極少，輪候時間相對較長，變相要大家庭捱貴租，上樓無期。

她又指，少數族裔家庭對中文理解的困難，加上外展社工隊服務隊人手嚴重不足，導致接收政策支援的資訊極少，他們很多時不知道如何成功申請在職家庭津貼，甚至無法獲知社會房屋的存在，促請政府除增加興建公屋大單位的比例外，還應制定時間表，讓政府網站常設八種常見少數族裔語言，並由民政署統籌提供中文班，讓他們加快融入社會，以及落實平等租住權，確保少數族裔有合適居所。