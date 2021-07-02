撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-07-02 08:00

本港合共有大約26萬少數族裔人口，當中葵青區成為全港最多巴基斯坦人聚居的地區，起居飲食與該區息息相關，然而訊息不流通、語言理解以及宗教問題，少數族裔婦女往往埋首家中煮高熱量的傳統食物，逐漸成為慢性三高患者，葵青地區康健中心今年初為少數族裔度身訂造本港首個一條龍「有營」服務，包括有營養師建議餐單、辦飲食、運動班及健康講座等，有巴基斯坦年輕媽媽稱「以前有病先會煲湯」，現學懂如何避開高熱量食物及煲湯養生，會推介予更多族群婦女參與。

難與外界溝通 埋首家中煮高熱量食物

根據2016年人口普查資料，葵青區少數族裔人口大約有2萬多人，當中3,600多人為巴基斯坦裔人，佔在港巴基斯坦居民的20.1%，屬全港十八區中最多巴人聚居的地區。葵青地區康健體中心為照顧區內少數族裔需要，今年初營辦全港首個專為他們而設的健康營養一條龍服務，包括4月聘請一名少數族裔健康助理，先與區內婦女建立溝通橋樑，再由她轉介健康檢查及營養師建議餐單服務，鼓勵她們參加煮食班、伸展運動班、健康講座，藝術紓壓工作坊等。

註冊營養師張佩斯表示，少數族裔婦女烹調咖喱或奶酪餅等傳統食物，會選用高脂高糖食材及大量食用油，長期食用會有罹患三高(高血壓、高血脂、高血糖)慢性疾病的風險，故中心除了提供營養諮詢外，還開設營養班教導如何選用食材。她舉例每逢齋戒月，少數族裔婦女會以當地椰棗(Date)作為常用替代食物，但它屬於高熱量及高澱粉質的食材，一粒已相等於一湯匙(12克)的飯，多食數粒與一大碗白飯無疑，故她建議改用羅望子(Tamarind)作替代食品，它含有纖維及抗氧化物，升糖指數亦較椰棗少一半，較適合糖尿病患者食用。

除此之外，少數族裔婦女較常在膳食中使用醬料，尤其普遍使用全脂奶及飽和脂肪較高的原料，增加高膽固醇的風險，她建議改用牛油果、全脫脂奶及香茜等製成新式醬料，相對較為健康。

巴裔婦女：以前減肥只知齋炒菜唔落油

25歲的巴基斯坦婦女夏亞沙，自幼在本地中小學讀書，能流利以廣東話溝通，自己亦接受中國傳統食品，但老一輩人「唔知你哋落乜嘢，豬肉豬油一定唔食得，又溝通唔到，最後決定唔買。」 她透過葵青康健中心與其他非政府組織合辦的運動伸展班，獲悉中心有營養膳食建議服務，於是開始加入成為會員，亦有推介身邊中年婦女朋友參加，「由細到大重口味，飲熱奶茶都要落糖，以前只知要減肥就係將啲菜齋炒唔落油，依家可以煮得健康又好味，會有好多婦女有興趣。」

她最期待港式中湯烹飪班，直言「(少數族裔)傳統係有病先煲湯，仲要來來去去都係雞骨加香茜、胡椒等食材。」未來可以透過學懂不同食材，為家人煮出不同類型的煲湯。

就讀中五的加加，較偏愛意大利粉，但父親只食傳統巴基斯坦食物，母親為配合全家需要之下，加上「傳統以為食得健康會貴啲，寧願唔食」只能獨沽一味在家煮傳統家鄉菜，期望在烹飪班中學懂更多飲食知識，教母親煮出既健康又多樣化的食物。

社區健康助理慧雅表示，少數族裔家庭男主外，女主內，但疫情下收入受打擊，婦女一個人獨力持家，同樣面對很大壓力，教班既鼓勵婦女外出伸展運動，亦可教導正確防疫知識，例如運動期間要用搓手液及長戴口罩，7至8月亦會舉辦精神健康工作坊，透過藝術減輕家庭面對的壓力。