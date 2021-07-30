現時香港約有17萬視障人士，有設計系學生打造一套健視人士與視障人士能一同參與的遊戲，讓健視人士體驗視障人士的感覺，雙方透過遊戲共樂，加深彼此認識。設計者希望產品能讓視障人士告別過往單一的靜態娛樂，提升他們的生活趣味。亦有學生按視障人士實際需要，設計出「貼地」的餐具，解決他們日常生活的不便。視障機構代表表示，期望學生透過是次設計計劃，能更加明白視障人士的實際情況，在日後的設計工作上，能更設身處地考慮及兼顧不同人士的需要。



去年香港知專設計學院（HKDI）的資優設計工作室與香港盲人輔導會合作，推出「Design for Well-being: Light from the Dark」計劃，旨在為視障人士設計便利生活的產品，提升他們的生活趣味及質素。

HKDI產品設計高級文憑畢業生吳莉莉（Lily）是《Tangle》遊戲的設計者。《Tangle》遊戲概念類似扭扭樂，玩家能利用六角形的配件，自由組裝遊戲區塊，調節難度。參與遊戲過程中，健視玩家必須戴上特製眼鏡，模擬視障人士的感覺，再按遊戲骰子的聲音及顏色指示，把指定身體部位伸展至不同的遊戲區塊。

《Tangle》遊戲概念類似扭扭樂，玩家能利用六角形的配件，自由組裝遊戲區塊，調節難度。（曾鳳婷攝）

吳莉莉表示，得知要為視障人士設計產品時，便先入為主地認為他們需要一些便利生活的產品。但與他們相處過後，才意識到這個固有想法是錯誤的。她認為若不打破這些偏見，人們難以得知他們的真實需要。

在多次與視障人士訪談過後，吳莉莉發現，原來他們最需要的是更多娛樂活動。以往視障人士的日常娛樂較單一，多以靜態活動為主，亦鮮與健視人士一同參與遊戲，故她便希望設計出一種遊戲，能增加健視人士與視障人士的交流機會，「大家可以一齊玩，其實玩最主要都係開心，獨樂樂不如眾樂樂」。

《Tangle》雛型是因應視障人士希望有動態的娛樂而生。（受訪者提供圖片）

吳莉莉起初把《Tangle》的主力設計放在觸感上，她選用較大的圖案並刻印在配件上，原意為讓視障人士較易接收圖像信息及遊戲指令，但她當時並不清楚視障人士慣常使用手指感受物件的細節，圖案太大反而會令他們感到困惑，「我自己試嗰陣唔覺得好大問題，到佢哋（視障人士）試，我先發現原來佢哋習慣用手指去摸嘢，同我預想好唔同」。

視障人士主要依賴觸感及聽覺，部分人對光線亦有反應。了解視障人士的習性後，吳莉莉除把配件上刻印的圖案改細外，亦為它加入聲音和不同顏色發光元素，令視障人士更容易投入遊戲。她認為雖然整個設計過程中遇上不少困難，但都成為一種啟發，令她明白到需要了解受眾的需要，她希望透過《Tangle》令更多人了解視障人士的實況，以及讓他們擺脫單一娛樂。

吳莉莉希望透過《Tangle》令更多人了解視障人士的實況，以及讓他們擺脫單一娛樂。（曾鳳婷攝）

根據用家試用意見改良產品

另一個由HKDI產品設計高級文憑畢業生廖卓賢（Mac）設計的產品是《Relish》，是一個特製給視障人士的餐具。餐具以對比色彩及特殊材質組成，旨在幫助視障人士區分食物，減低食物溢出的機會，令他們可更享受用餐過程。

《Relish》的出現，與盲人輔導會復康服務總監曾淑儀（Shirley）一次與視障朋友出外用餐的經歷有關，她形容視障朋友享用「碟頭飯」時，會把一隻筷子放在碗碟邊緣上，後來她才得知筷子位置令他們更易掌握食物位置，此舉是用來防止把食物弄到碗外。

廖卓賢聽取曾淑儀的分享後，便希望設計一套給視障人士使用的餐具。與視障人士親身交流後，廖卓賢了解到他們在辨認餐具位置及進食時有困難，他希望以黑白色來協助他們區分食物和餐具，但經視障人士試用後，發現黑白色對比並不夠明顯，最終他決定使用較柔和的藍色和白色取代。

透過與視障人士交流，廖卓賢意識到設計產品需從用家角度出發，「自己覺得可OK，都唔代表係一個好設計」 ，設計成功與否，關鍵在於根據用家試用的意見作出改善。（曾鳳婷攝）

在設計碗具時，廖卓賢尤其着重其功能性，起初他把碗邊的位置全部設計成凹位。雖然碗具的確能避免食物溢出，但同時也變得難以清理。經視障人士試用後，他便重新改良碗具的弧度，以漸層取代全凹設計，令清理和防溢功能兼備。透過是次交流，廖卓賢意識到設計產品需從用家角度出發，「自己覺得可OK，都唔代表係一個好設計」 ，設計成功與否，關鍵在於根據用家試用的意見作出改善。

導師盼學生設計時懂得「以人為本」

HKDI建築、室內及產品設計學系高級講師梁伯源（Beam）是「Design for Well-being: Light from the Dark」計劃的導師，他認為計劃令學生有不少得著。他們為視障人士設計產品時，也令他們更加明白設計時必須了解用家需要，整個設計過程亦貼近業界工作的流程，故亦是一個讓學生實踐的好機會。

HKDI建築、室內及產品設計學系高級講師梁伯源（Beam）是「Design for Well-being: Light from the Dark」計劃的導師，他認為計劃令學生有不少得著。（曾鳳婷攝）

「喺一般人認知中，總係覺得佢哋（視障人士）有好多日常生活問題，但就冇諗過佢哋想要嘅嘢其實好簡單」。在一次與視障人士文流中，他們說了一句：「其實我只係想玩架咋」，令學生反思過往常以「先入為主」的設計方式是否恰當，過程中令他們明白了解用家需要的重要性。

HKDI傳意設計學系講師黃毅之（Edwin）希望學生理解設計不單着重於外觀，其功能是否能改變或提升生活質素也同樣重要。 （曾鳳婷攝）

HKDI傳意設計學系講師黃毅之（Edwin）是計劃的籌辦人，他形容設計系課程是以專題導向作為學習方式，最重要是讓學生親身進入社區，真正接觸受眾，了解不同群體的需要。是次計劃安排學生與盲人輔導會進行會面和訪談，讓學生體驗「設計以人為本」的理念，黃毅之提到，學生以往接觸設計多以視覺為主，對於如何解決用家需要，對他們來說是一種挑戰。他希望學生理解設計不單着重於外觀，其功能是否能改變或提升生活質素也同樣重要。

香港盲人輔導會復康服務總監曾淑儀（Shirley）則認為，是次和HKDI學生互相交流是一個良好的體驗，令學生了解無障礙的概念。（受訪者提供圖片）

香港盲人輔導會復康服務總監曾淑儀（Shirley）則認為，是次和HKDI學生互相交流是一個良好的體驗，令學生了解無障礙的概念。她形容現時市面上許多設計都着重美觀及大眾的需要，卻忽略了部分使用者的需求。她以「輕觸式」產品為例，雖然在方便度、美觀及功能上也很優勝，但對於長者及視障人士而言卻不太友善。她期望設計者透過與用家交流，能更加明白視障人士的實際情況，在日後的設計工作上，能更設身處地考慮及兼顧不同人士的需要。