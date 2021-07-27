旅遊業復甦無期　業界促重啟特別行業援助基金救亡

疫情肆虐多時，令本港旅遊業不景，政府的政策卻令業界雪上加霜。業界人士當初認為，政府推出疫苗接種計劃後，本港於今年9月可以通關，可惜事與願違，通關遙遙無期，令旅遊業界處於水深火熱之中，有業界組織今日（27日）召開記者會，促請政府盡快向從業員提供各項支援，助他們度過難關。



香港專業導遊總工會主席余莉華（右）指，ERB「愛增值」課程名額有限，從業員即使希望自我增值亦無路。(黃慧姍攝)

香港旅遊業僱員總會今日就業界目前面對的困境召開記者會。總會理事長梁芳遠指，本港旅行社現存約1,600多間，受疫情影響，一年內有60多間旅行社倒閉，有旅行社增設零售業務，才可勉強經營，不至於令員工失業。梁芳遠批評政府自今年2月起，對業界的支援計劃已停止，雖然有官員聲稱會繼續援助業界，實際上卻沒有推出後續措施，令從業員的生計處於水深火熱狀態。

梁芳遠又指，雖然政府曾推出過綠色旅遊大使計劃以及疫苗中心接種工作職位，但綠色旅遊的規模有限，而以業界有9,000多個求職者而言，疫苗中心僅提供1,700個職位，明顯杯水車薪，期望政府重新啟動特別行業援助基金，並為從業員設立一些度身訂造的臨時職位，例如延長社區疫苗接種中心的開放日期至12月，助從業員度過難關。

在業界不景氣情況下，除了轉行，從業員另一個出路便是自我增值。香港專業導遊總工會主席余莉華表示，政府曾推出ERB「愛·增值」課程，但名額根本不足夠，要求政府放寬配額，讓更多從業員有機會繼續進修。

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺（左）希望全港各界可出一臂之力，助旅遊業度過難關。(黃慧姍攝)

業界下月8日舉行市集自救

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺則形容，本港旅遊業與零售業、酒店業等有着連帶關係，如同「百業之母」，他指本港近期疫情緩和，期望政府能盡快公布通關的期限，政府亦應該採取實質措施，拯救旅遊業。林志挺表示，業界將於下月6日舉行「潮撐‧旅遊業」市集，由旅遊從業員及旅行社主理，共有90個檔位，呼籲屆時市民可使用消費券購買旅遊產品、旅行套票及本地遊計劃，支持旅遊業。