公屋社區園圃長年荒廢惹蚊　葵翠邨閒置3年後年底開放招租戶耕種

房屋署自08年起於公共屋邨推行社區園圃計劃，惟部分園圃被揭發至少閒置三至六年不等，新入伙屋邨尤為明顯，葵青區議會今日（2日）討論2018年入伙的葵翠邨開放社區園圃事宜，房署代表指將會交由園藝組統籌，今年底正式招募租戶參與耕種，有關注組表示歡迎有關做法，但同時促請公開開放園圃準則，讓其他屋邨居民亦可受惠。



葵青區議會今日討論開放葵翠邨社區園圃事宜。(葵青區民主議會FB直播)

房署：今年底招募葵翠邨居民參與社區園圃

葵青區議員唐皓文表示，葵翠邨自2018年入伙以來，邨內小農莊及植物園圃一直沒有對外開放，至今閒置約3年，當區居民一直有向房署詢問相關事宜，惟獲回覆暫時不會開放，一直沒有交代具體原因，居民早前自發成立園圃關注小組，並於街站收集近200名居民聯署支持，希望園圃開放能夠盡快落實，促請房署交出時間表。

房署日前以書面回應，指08年一直持續推行社區園圃計劃，每年在轄下10個公共屋邨舉辦社區園圃活動，以此鼓勵住戶積極參與社區綠化，提升對屋邨的歸屬感及加強社區凝聚力。署方將於2021/22年度在葵翠邨推行有關計劃，並正進行前期預備工作，預計於今年底在邨內公開招募有興趣的葵翠邨住戶參與。

有關議題今日（2日）續於葵青區議會房屋事務委員會中討論， 區議會主席梁錦威指社區園圃開放後，以往曾出現花盆分配不均的情況，有參與住戶見有個別花盆長期沒有人打理，主動幫手後又與另一名租戶發生爭坳，希望房署能具體講解社區園圃開放後的具體做法。

關注組質疑園圃開放條件準則不一

房署代表回應，葵翠邨社區園圃將於今年底招募邨內居民，無論是以地下花槽或花盆種植，會平均分配予各座居民參與，並有守則要求參與者遵從，各自負責耕種的範圍，房署將有關事宜交予園藝組負責，屆時他們將會培訓，買種子及基泥，以及教導居民如何種植，署方目前不打算交由非政府組織（NGO）代辦。

房署早年已推行屋邨社區園圃計劃，但只開放部分屋邨的做法一直被人詬病，監察公共屋邨福利規劃聯盟上月初在立法會房屋事務委員會開會討論公屋環保工作目標及成效期間到場請願，指全港新屋邨社區園圃運作模式不一，有的辦事處以居民互助委員會未成立為由，將園圃圍封不開放予居民使用，以致園圃荒廢，雜草叢生，最長時間達六年，而入伙不足三年的新型屋邨，大部分尚未開放，葵翠邨便是其中之一。

聯盟成員伍朗希表示，早前已知悉葵翠邨社區園圃開放有望，對園藝組接手表示歡迎，認為該組有資源有人手，對不熟悉種植的街坊來說是好事，不過她促請房署進一步公開社區園圃開放條件，勿讓其他屋邨的園圃一直閒置荒廢。