美食博覽設十間社企攤位　售有機產品　光顧市民或可獲贈紀念品

「香港貿發局美食博覽2021」將於周四（12日）開幕。是次博覽將設置社會企業的攤位，販售各類食品及產品，如有機零食、有機咖啡豆及手工曲奇等。市民若光顧社企攤位，並消費至指定的金額，將有機會獲贈紀念品。



參展的社企包括綠家居、土作坊、康姨小廚等。（資料圖片／李慧妍攝）

是次參展的社企共有十家，擺設的攤位位於會展中心1E展覽廳的C02號，部分社企或會延遲開幕或提早關閉。社企僱用的弱勢社群包括婦女、基層人士、殘疾人士及自閉症青年等，而販售的產品主要為有機食品、以公平貿易為原則來生產的產品、本地生產的產品，以及社區自製的特色食品，其中包括有機零食、有機咖啡豆及手工曲奇等。另外，如市民光顧社企攤位，並消費至指定的金額，將可獲贈紀念品乙份，惟紀念品的數量有限，送完即止。

社企的攤位將設於會展中心1E展覽廳的C02號（資料圖片／李慧妍攝）

美食博覽的展期為8月12日至15日，上午10時至晚上10時，以及8月16日的上午10時至下午6時。而入場費則為25元，3歲或以下的小童及65歲或以上的長者可免費入場。

民政事務總署的發言人表示，美食博覽能讓社企接觸更多的市民，並推廣其優質的產品及服務，而市民亦可藉此對社企有更多的認識和了解。他期望，市民可以支持及光顧社企，以幫助社企繼續發展，並讓其作為弱勢社群的僱員可以持續地就業及發揮所長。另外，市民在尋找及光顧心儀的社企餐廳時，可使用「OpenRice」網頁或手機應用程式內，由民政事務總署贊助而加入的「社企餐廳」搜尋功能。