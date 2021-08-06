美食博覽2021｜食、住、嘆五大展覽　必搶$1優惠一覽 (持續更新)

「美食博覽」將於2021年8月12至16日在灣仔會議展覽中心舉行，今年美食博覽、連同香港國際美酒展（特別展）、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽，預期共有超過880家展商參與，並以「購物．讓生活更美好」為題，為市民打造暑假購物消閒好去處。「01空間」為指定「電子門票銷售平台」，01會員即日起可於「01空間」購買電子入場券，立即預先購買門票 （使用積分更可低至半價），省即現場排隊時間，直入展場，快人一步！



「尊貴美食區」環球名物 必搶$1優惠

第31屆美食博覽「公眾館」以及一向深受美食家歡迎的「尊貴美食區」，展示各式各樣來自世界各地的特色美食及飲品。「公眾館」內的「美食薈萃廊」網羅多個知名品牌，包括大班、醉榴香、日清、萬洲國際及美心，今年還新加入壽桃牌、陳允寶泉等，帶來更多新推產品。追求高級精緻美食人士就不要錯過「尊貴美食區」，區內將展示來自亞洲及歐美的頂級佳餚，各式甜品、有機綠色食品及各地精品咖啡等。今屆亦都有最受歡迎的$1優惠，可一不再！萬勿錯過！

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大抽獎送出豐富禮物 大會購物優惠

展會期間每日將舉行多買多賞幸運大抽獎。獎品包括五星級酒店住宿套票、餐廳禮券、名貴食材、護膚套裝及健康用品等，十分豐富，只要憑單一收據消費滿港幣200元即可參與抽獎一次，消費愈多，抽中機會愈大。

為了讓大眾能夠即時享用電子消費券，貿發局邀請八達通及WeChat Pay為展商提供獨家優惠，現時85%的受訪展商已表示會接受電子消費券消費。另外，大會特別為五大購物展推出「8月食．住．買」 (August Happy Buy) 網頁，讓大眾緊貼最新的購物消息及各種快閃優惠，包括港幣1元的月餅、果醋及杏仁蛋卷等，大家可預先下載電子優惠券，盡享展會上各項精彩優惠。「8月食．住．買」網址：https://ecoupon.hktdc.com/food/

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簡易購票流程

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入場時出示門票

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第31屆美食博覽詳情



展覽日期：2021年8月12至16日 (星期四至星期一)



展出地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心



美食博覽「公眾館」開放時間：

8月12 - 15日 (四至日)，上午10時至晚上10時

8月16日 (一)，上午10時至下午6時



美食博覽「尊貴美食區」開放時間：

8月12 - 15日 (四至日)，上午10時至晚上10時

(展覽會將於每日關閉前四十五分鐘截止進場)



門票種類:

(1) 美食博覽(公眾館)門票 $25

持票人士可憑票參觀同日的美食博覽(公眾館)、香港國際美酒展(特別展) 、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽。

參觀同日的尊貴美食區需另付追加票港幣$15。尊貴美食區開放日期為8月12至15日。

此票只適用於指定日期及時間。每票只限入場一次。



(2) 美食博覽(公眾館及尊貴美食區)套票 (只適用於8月12-15日) $40

持票人士可憑票參觀同日的美食博覽(公眾館及尊貴美食區)、香港國際美酒展(特別展) 、香港國際茶展、家電‧家品‧博覽及美與健生活博覽。

此票只適用於指定日期及時間。每票只限入場一次。



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