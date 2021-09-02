收生數目下降　小學設國際班吸納不同國籍學生　盼推動共融文化

香港出生人口下降，不少學校面臨收生危機。有小學看準香港作為多元文化城市的先機，決定在新年度設立國際班，吸引更多少數族裔學生就讀，為他們提供平等的學習機會，亦讓本地學生能早日接觸來自不同地方的人，擴寬國際視野。該校校長相信，透過從小加強互相認識，能大大減少雙方發生誤會的機會，以及有助推動香港成為共融社會。



位於上水金錢村的何東小學是何東家族在港澳開辦的其中一所學校。學校歷史悠久，至今已設立67年。學校鄰近塱原濕地公園，校內有不少自然生態，過百年的樟樹及不同生物都選擇在內棲息，學生日常被大自然環境包圍。校內亦有不同設施如水耕種植場、電動賽車的獎勵室及小型遊樂場等，把大自然、獎勵及玩樂融入教育。

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金錢村何東小學校長吳毓琪表示，一直在校內推行「童。真教育」，她認為把不同的活動導入成為學習的一部分至為重要。她形容修讀核心科目固然重要，但也認為應要讓孩子有機會在不同方面發揮潛能。她指疫情前，學生早上完成核心科目課程後，下午便會進行特色課程，到戶外進行如藝術、生命教育、科技及國際文化等多達30項不同主題的活動，學生亦能自行選擇感興趣的活動參與。

學校於本年度將招收三班小一學生，其中一班是國際班。吳毓琪認為，香港作為多元文化城市，但很多時坊間對別國文化不了解，造成各式各樣的標籤，「好似𠵱家好多時候，一見到印尼人，就會覺得佢哋係姐姐，但其實我識好多印尼人係金融界專才，咁呢啲咪畀人定型同標籤咗」。吳毓琪認為讓孩子盡早接觸不同國籍的人，了解對方的文化，能有助減少雙方的誤解，打破固有印象。

吳吳毓琪認為，香港作為多元文化城市，但很多時坊間對別國文化不了解，造成各式各樣的標籤。 （曾鳳婷攝）

現時校內有不少少數族裔學生，分別來自非洲及日本等國家。一般人會擔心來自不同地方的孩子能否和諧共處，但據吳毓琪的觀察，本地學生在與他們相處時，都無分彼此，自然一起玩耍，不會介意對方來自何方，「喺孩子嘅世界，唔會特別去定形一個人，只會在乎大家一齊玩得開唔開心，而呢個正正係較理想嘅共融環境」。

本地和非華裔學生能互相學習

吳毓琪形容，設立國際班是一個雙嬴的局面。她指學生日後在社會工作時，需要和來自不同地方的人溝通，若學校作為一個平台，能協助他們提早學會與不同的人共處，是一件好事。加上少數族裔學生在港長大，日後或會選擇留港工作，盡早融入本地教育，能協助他們更容易適應香港社會。本地和少數族裔學生在國際班上亦能互相學習，例如學會對方的語言及文化，加強認識。

吳毓琪形容設立國際班是一個雙嬴的局面。（曾鳳婷攝）

吳毓琪指，明白家長把少數族裔孩子送到主流學校就讀時，會有不同的擔憂，故教職員會全力協助家長了解孩子在校情況，也會互相溝通。若遇上特殊情況如因宗教因素，孩子需要佩戴飾物，亦可以向學校申請。遇到其他同學不了解他們的文化，教師亦會適時幫忙解釋。

吳毓琪（左三）指，明白家長把少數族裔孩子送到主流學校就讀時，會有不同的擔憂，故教職員會全力協助家長了解孩子在校情況，也會互相溝通。（曾鳳婷攝）

學校會透過設立國際日、文化日等不同活動，令學生更了解雙方的文化及穿着，教導同學應互相尊重和欣賞彼此文化。校方亦會為國際班的學生提供加強中文的課堂，協助他們提升中文能力。

金錢村何東小學校校董何猷彪（右）認為在免費教育的機制下，小學應提供開放式、啟發性的童真教學，給予國際學校的學習環境。（受訪者提供圖片）

金錢村何東小學校校董何猷彪表示，現時香港面對出生率下降和移民潮的趨勢及不同因素影響入學人數，內地跨境學童又因疫情影響不能來港就讀。本地國際學校一直深受家長歡迎，但學費高昂，非一般家庭所能負擔。

何猷彪認為在免費教育的機制下，小學應提供開放式、啟發性的童真教學，故金錢村何東小學希望朝着國際化教育的方向進發，給予學生國際學校的學習環境。現時，校方也考慮對非華裔學生家長開辦輔助班，藉此打開學校與家長的溝通渠道，校方亦能更容易了解學生各種情況，及時伸出援手，減輕家庭壓力。