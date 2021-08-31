上水現非法越野車場　議員斥場主對政府警告牌、石壆「見招拆招」

上水舊徑村一個越野電單車場，多年來被指佔用未經批租的政府土地上違法經營，甚至在上址填土，但從未被取締，近年變本加厲，對地政處圍封的鐵網及放置石屎壆「見招拆招」，繼續無視不同部門警告經營至今，上水區議會今日(31日)討論有關事件，地政處、規劃署及警務處各部門證實已多次警告涉事場主，將會聯合不同部門採取適當行動。



北區區議員侯福達曾到非法經營的越野電單車場視察，旁邊的招牌寫上1996年起成立。(候福達提供)

車場被指佔用政府用地

被指違法佔用政土地經營電單車的場地，位於上水蕉徑村近龍潭觀音古廟對開的一個泥地，佔地約3,000平方呎，據知該電單車場原先在粉嶺經營，專門提供越野電單車玩樂及培訓服務，至99年發生一宗男童學車身亡事故，原車場結業，08年後移師至現址經營，車場門口招牌還印上1996年成立的字眼。

北區區議員侯福達表示，龍潭觀音古廟對開非法電單車場已存在多年，部分用地屬侵佔政府用地，地政處曾用鐵絲網圍封及放置石屎壆，但被場主無視用勾車移走，加上該土地屬較偏遠的鄉村地，儼如無王管，更進一步開闢用地及填土擴大經營範圍。他指電單車場在周末尤為活躍，經常有小童駕駛越野電單車穿插場內，有時更將電單車駛入村路，對居民構成滋擾，擔心隨時會釀成車撞人意外，亦指土地因電單車經過駛過而變得鬆脫，擔心一旦下暴雨會引發山泥傾瀉。

地政處曾用鐵絲網圍封及放置混凝土磚

侯今日(31日)在上水區議會大會中要求各部門嚴肅跟進，對不合法佔用土地、非法營運電單車場及自行改變土地用途的人士，提出糾正及檢控，杜絕非法活動，避免影響村民日常生活及保障村民的安全。

地政處回應去年11月收到投訴指在上水蕉徑近龍潭觀音古廟旁有非法填土活動，經調查發現有人已經在私人土地毗連的未批租政府土地上填土，處方其後在現場豎立多個告示板，警告相關人士不得非法佔用政府土地及進行填土活動。 地政處最近再次收到投訴，並且發現上述告示板已被人移走，處方已將事件轉交上水分區警署跟進，並於今年 7月及 8月加強土地管制行動，除了豎立告示板外，亦在涉事未批租政府土地上放置多塊混凝土磚及設置圍網，以防止未批租政府土地被用作為賽道用途。地政處稱處會繼續監察事涉土地的情況，若發現有任何非法佔用或填土活動，會採取進一步土地管制行動。

警方今月召開跨部門會議討論對策

規劃署回應上址土地在《古洞南分區計劃大綱草圖編號S/NEKTS/17》上被劃為「綠化地帶」，但有關電單車場視為「康體文娛場所」，必須取得城市規劃委員會的規劃許可，目前沒有獲得申請規劃許可作有關用途。規劃署曾在於前年5月向有關場地的註冊業主發出法定的強制執行通知書，要求終止該地段上經營商店及服務行業的康樂用途。部分場地的違例發展已終止，並已於去年12月恢復場地原狀。至於場地餘下部分，署方正就有關地點上的用途搜集資料，並會按既定的程序跟進，採取適當的執法行動。

警方稱今年8月聯同規劃署、北區民政事務處、北區地政處、食物環境衞生署、漁農自然護理署及警方新界北交通部特遣隊就上述議題展開聯合會議。警方會採取多機構合作模式，與各政府部門及有關持份者緊密溝通，以確保每個道路使用者安全，警方未來會聯同其他政府部門對違例人士採取適當的執法行動 。