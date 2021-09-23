澳洲回流港人重開髮型屋　洗頭剪髮教做人：再移民就去第三世界

本港移民潮再迎來高峰，保安局推算去年全年移民人數是繼06年以來首度破萬，正當有港人趕着出走，亦有人選擇回流。一名行內工作41年的髮型師，八九學運移民澳洲，其後又回港重新發展，店務擴展至國外，雖然經歷沙士、08年金融風暴及前年社會運動多次低潮，外國熟客減少逾半，業務規模亦要縮減，但他相信潮退見真章，近年他積極為非政府組織培訓學徒及開班教義剪，笑言未來帶技術「移民」柬埔寨：「嗰度訓練一個女仔學識洗頭、挑染，就少一個人被賣去第三世界當妓女。」



兩度經歷本港移民潮影響

「八九學運同前年社會運動嘅移民潮有啲唔同。」對曾經移居澳洲及回流香港發展的本地高級髮型屋Beyond the Fringe創辦人何德民（Louie）來說，別有一番感受。17歲便入行的他，八十年代中自立門戶，在灣仔開第一間西式髮型屋，主力做洋人生意，剛巧澳洲駐港領事是他的熟客，89年獲推薦以技術移民方式到澳洲開業，5年後又因家事趕返香港處理，決定留港重新在灣仔原址開業，結果規模越做越大，全盛期在香港擁有中環、灣仔、天后、半山區四間分店，業務更衝出香港，先後在澳洲、英國及印度分別開設髮型學校及髮型屋。

相比兩次移民潮，他認為八、九十年代的香港對於世界各國是一個大舞台，無論是剪髮或其他專門技術工種，只要移民外國幾乎成為搶人目標：「當地無法服務華人，服務業未係好蓬勃，好多老闆一聽你係香港人就請，基本係工搵你。」

好多人衝動走咗出國，去到做唔返本行，做侍應、洗碗、超巿乜都爭一餐，拎一舊錢過去使得差不多，尤其是專業人士好唔開心，去年就有人回流返港。 本地高級髮型屋Beyond the Fringe創辦人何德民

相反前年的社會運動移民潮，無論是旗下的髮型師或專業人士的朋友移居外地，反饋回來卻是完全另一個世界。「好多人衝動走咗出國，去到做唔返本行，做侍應、洗碗、超巿乜都爭一餐，拎一舊錢過去使得差不多，尤其是專業人士好唔開心，去年就有人回流返港。」

與NGO合作 培訓新人入行

移居外地不是味兒，但本土經濟同受到衝擊，以他經營的髮型屋為例，外國熟客佔總體生意七成，新冠疫情加上政治問題，外國人陸續移居新加坡及返回原國，客量暴跌六成，華洋客人比例由3比7逆轉至7比3，他繼早年在半山區及灣仔店完約結束後，去年亦果斷結束天后分店，專注於中環總店業務，方能穩住生意及客源。

眼見其他同行相繼退租結業，加上速剪文化及最低工資影響，越來越少年輕人願意入行，但他始終相信香港人作為品牌的價值，積極培訓本地髮型師，例如與非政府組織（NGO）合作，接受機構推薦的青年到髮型師當洗頭學徒由低做起，而在髮型屋內「學滿師」的髮型師，亦可安排到教會開班教授義工剪髮，日後到醫院、老人院等地點進行義剪服務，回饋社會。

牧師話柬埔寨已經有聯繫，我肯去就開髮型學校，只要教到一個女仔學識洗頭、挑染，就少一個人被賣去泰國等發展中國家賣淫。 本地高級髮型屋Beyond the Fringe創辦人何德民

揀髮型師重點：做人能有多謙卑

經濟低潮中仍能保住生意上軌道，Louie稱不用擔心業務發展，心思再度放在移民國外，但其理想並非外人心目中的澳美加，而是第三世界，「牧師話柬埔寨已經有聯繫，我肯去就開髮型學校，只要教到一個女仔學識洗頭、挑染，就少一個人被賣去泰國等發展中國家賣淫。」

Louie認為選擇髮型師的眼光，不在乎對方剪過多少明星的造型，而是能否放下身段做人，即使他身為創辦人，亦會在髮型屋掃地清理碎髮。(莫家文攝)

作為高級髮型屋話事人，一頭白髮的Louie仍如掃地僧般，店務繁忙期間親自掃走地上碎髮，「老闆都要掃地洗頭，唔理你係咩，你願唔願意放低身段做，我啲師傅可以，其他人得唔得？」Louie徐徐道出他揀髮型師的眼光，不是曾經剪過多少個明星藝人造型，而是做人能有多謙卑。