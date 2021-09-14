疫情外賣送餐員急增1.5倍　「斜槓」寵物美容師用盡分秒做步兵

新冠肺炎疫情改變行業現況，當中食肆由堂食轉攻外賣比例激增，有企業指疫後登記成為外賣送餐員的人數急增至超過一萬人，較疫情前增加1.5倍，當中為數不少為「斜槓族」，有寵物美容師兼任外賣步兵，「約咗人早到15分鐘無嘢做都可以送單」，期望透過彈性投身不同行業，換取與家人相處的時間，認為較固守在某一個行業或工作中更具個人自由，亦是年輕人大勢所趨。



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斜槓年輕人愛嘗試不同工種體驗人生

現年29歲的小羊（Brody），8年前開始修讀寵物美容課程，之後便一直從事上門寵物美容服務，直言「個人無時停」兼不喜工作穩定的她，其間曾嘗試任職送貨司機、食肆侍應、攝影、鐵人賽職員、茶餐廳外賣員等工種，直至3年前上網看到（deliveroo）戶戶送招請外賣送餐員，於是透過手機登記加入「步兵」行列，不定期徒步送餐，有時在銅鑼灣寵物店上班的午膳時間抽空一小時工作，亦試過在約人前早到15分鐘，打開手機平台接單，「基本都係自由上線，唔使mark實邊段時間返工，一個月返十零日，唔係賺大錢，當係補貼生活用品或食個好少少嘅飯餐，有啲好嘅店家見你辛苦，仲主動問你飲啲咩，其實好有人情味。」

小羊指不少年輕人已習慣成為「斜槓族」（Slash），不會固守在某一個行業做一輩子，多嘗試不同工作以充實人生經驗，以她為例，人生不同階段靈活調配上班時間，目前既在寵物店每周上班兩天，又會接寵物美容上門訂單服務，閒暇時當外賣送餐，甚至自設網店或周末巿集銷售自家手飾，看似非常忙碌，實則可以利用時間去做自己喜愛的事情，亦可騰出更多私人空間，「生活唔係剩係搵錢，工作為自己興趣而接，而唔係為打拚事業，而且多返少少私人時間，約下屋企人或者朋友，𠵱種先係我想過嘅生活。」她認為只要保持現狀，未有打算要改工作狀況，亦會繼續兼職外賣送餐員幫補收入。

外賣平台令外界對送餐外賣員改觀

她又指，外界以往甚為歧視「外賣仔」，認為只有做不成正當職業的人，才會卑躬屈膝當外賣員，隨着近年外賣平台崛起，加上疫情影響，大量外賣送餐員加入，開始更多人接受這個行業，尤其是女性的加盟，由三年前男女比例只有九比一，直至疫情後期的七比三，「𠵱家我同朋友講送外賣，唔再有人畀負面評價。」

據戶戶送統計，去年1月疫情發生初期只有4,000多名外賣員登記，發展至目前登記人數已超過一萬人，當中各有45%為步兵及車手，其餘10%為單車外賣員，該企業近日訪問近800名送餐專員，了解有關工作彈性喜好的調查，結果發現超過95%受訪者表示享受自主送餐工作所帶來的彈性，而逾半（53%）受訪者表示，如須在特定日子工作滿指定時數，他們將不再成為送餐專員。

調查發現93%重視自由上線工作

調查又發現，隨着越來越多人追求相對自由的工作時間，93%受訪者將戶戶送的自由登入系統，列為與戶戶送合作的首要原因。自由登入系統可讓送餐專員隨時隨地上線接單，毋須事先預約時段，能夠自行安排工作時間。除工作彈性外，受訪送餐專員滿意戶戶送應用程式的原因包括收入較高、具透明度、送餐專員支援及保險福利等。

戶戶送香港區營運總監白家豪表示，外賣送餐員安全及福祉是公司首要考慮，現時為送餐專員推出多項職業導向計劃，包括免費提供超過700個的OpenClassrooms的網上課程，送餐員及其家人可透過程式獲得培訓和發展機會，期望為送餐員提供他們追求工作彈性外，同時建立能令他們自豪及愉快的工作環境。