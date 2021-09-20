大嶼山三鄉路窄無正式車路　區議員指有村民中風拖延一句鐘救治

大嶼山鄉村車路多年來受制於環境及私人業權等因素，未能擴闊道路以配合救援服務，一直為外界詬病，有離島區議員反映本月初有村民在家中中風，救護車因地點問題拒絕直接抵達，結果要由村民親自接送救護員入村及患者出入，才能經救護車送院，結果拖延超過一小時，促請民政相關部門正視問題。



三鄉失救傷亡事故涉救援延誤引致

離島區議會社區事務及文化康樂委員會今日（20日）討論梅窩三鄉緊急救援服務事宜，離島區議會主席余漢坤表示，梅窩轄下俗稱三鄉的白芒村、牛牯塱村及大蠔村位置偏遠，缺乏正式車路，救護員接到一般求助，須徒步前往牛牯塱村及大蠔村，遇上緊急事故，更要村民駕駛私家車接送，導致有所延誤，最近一次發生於本月5日，牛牯塱村一名村民在家中中風，救護車接報後15分鐘才抵達白芒村牌樓，惟因車路問題拒絕前往牛牯塱村，結果由村民自行接載救護員及患者，耗費一小時才能將病者送上救護車，救援服務因此受阻延。

余認為，三鄉過往發生多宗失救的傷亡事故，大部分因救援延誤引致，消防處過去七年亦鄉村試路，並提出不同的改善要求，包括今年4月發生有路燈阻礙救護車通過，提出遷移路燈，但工程相隔數月仍未展開，促請民政處等部門召開誇部門聯合會議，商討改善三鄉救援服務的方案，以配合村民對道路的需求。

路政署回應，本年6月22日收到收到由離島民政事務處轉介的一項路燈搬遷申請，要求搬遷在牛牯塱村的路，避免阻礙緊急車輛通過。因涉及安全事宜，署方已即時開展可行性研究，並於7月23日出席由離島民政事務處安排的實地考察，聯同申請人及有關地區人士於現場訂立路燈的搬遷位置及其地下電纜的走線。根據實地考察的結果，署方已完成有關工程的設計圖則，並於本月6日要求離島民政事務處及離島地政處安排公眾諮詢。如在公眾諮詢期結束後沒有收到任何反對，署方將盡快展開搬遷工程。

東梅古道路窄難行

民政處回應路政署於本月7日就於牛牯塱村附近進行擬議遷移公共路燈的工程，要求離島地政處張貼公告。處方知悉該遷移工程的迫切性，已盡快安排於本月20日張貼相關公告，以便公眾於公告日期起計一個月內向路政署提出意見。

資料顯示，連接大蠔新村、牛牯塱村及白芒村的主要道路為東梅古道（又稱香港奧運徑），屬於一條不符標準闊度的單程車路，私家車可勉強駛入，但不足讓闊度約2.6米的救護車駛進，一般只能停於翔東路迴旋處對開，而翻查Google地圖實景發現，若沿翔東道沿直入途經白芒村、牛牯塱村至大蠔新村，實景可見路邊停泊不少私家車，顯示私家車尚可駛過，惟至白芒村公廁、牛牯塱村公廁對開，廁所路壆加上路燈及欄杆阻隔，估計體積較大的私家車將難以通過。

大嶼山三鄉一直存在不少爭議，原居民多年來爭取擴闊道路，但又同時就鄉村發展業權問題與政府發生爭坳，城規會早於2014年刊憲「大蠔發展審地區草圖」所涵蓋範圍的土地，將私有土地納入「具特殊科學價值的保育地點」和「鄉村式發展」加以規管，被村民批評強佔私人土地，曾封村禁止外人內進，又剷走私人農地上的紅樹林作出抗議，而要求擴闊的車路，民政事務總署則以涉及私人土地業權及天然斜坡技術問題為由，未能擴闊全段路面。