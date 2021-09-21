西貢快閃「飄流教室」　傳譯「菠蘿包石」推廣手語

香港的手語工作推廣多年，但至今仍要面對語翻譯員不足、手語打法不統一的問題。根據統計署在2014年的調查顯示，香港聽覺困難者超過15萬人，然而只有不足4,000人懂得使用手語。適逢「香港手語日」踏入第6周年，香港聾人福利促進會（聾福會）特別推出「手語飄流教室」，因見疫情之下西貢成為打卡熱點，他們亦選擇了在西貢市中心，日前一連兩天（18日及19日）向大眾教授地貌和疫情手語，又即場玩遊戲學手語，推動多元溝通。



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義工小組即場傳譯多個地貌及戶外手語

疫情下無法外遊，不少人都會選擇到郊外舒展身心，聽障人士又是否有此機會？聾福會過去數年均與香港地貌岩石保育協會合作，在漁濃自然護理署支持下舉辦導賞活動，一同為聽障人士提供無障礙導賞服務，讓他們平等享受大自然的權利和樂趣。聾福會的手語傳譯義工及聾人會員組成工作小組，傳譯多個地貌及戶外手語，如「菠蘿包石」、「連島沙洲」、「綠蛋島」等豐富手語詞彙，讓聽障人士戶外活動時更添樂趣。

「香港手語日」踏入6周年，聾福會累積過往經驗及實踐，繼續與業界及社區緊密連繫，鼓勵公眾學習手語，積極推動無障礙溝通。停泊於西貢市中心的「手語飄流教室」宣傳車，透過西貢地貌及戶外手語的有趣形態，引起公眾人士對手語的興趣，並向他們介紹基本入門手語、與不同聽障程度人士的溝通方法及聾人文化。

聾福會發言人表示：「手語是聾人與其他人交流的重要媒介，鼓勵公眾人士主動學習手語與聽障人士溝通，建立共融社區。」活動當日除吸引大批市民參與手語遊戲外，更吸引社工帶領一班透過觸感手語溝通的視聽障人士到場支持，與手語傳譯義工即時互動，過程輕鬆愉快。

相關地貌和疫情手語可以瀏覽https://www.deaf.org.hk/slday/或「手語詞典」www.sldict.deaf.org.hk，觀看更多日常生活手語的真人示範。