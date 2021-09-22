毛俊輝演活認知障礙症患者嘆照顧者受重大壓力　過來人籲保持樂觀

現時全球每3秒便有1人確診認知障礙症，而本港每10名70歲或以上長者便有1名患者。明愛賽馬會照顧者資源及支援中心昨日（21日）以現場及網上直播舉辦了「忘了？忘不了！？與認知障礙症患者同行」分享會，邀請了多名人士一起關注認知障礙症患者和多角度了解護老者的需要，線上及線下共有120多位參加者出席。



昨日（21日）以現場及網上直播舉辦的「忘了？忘不了！？與認知障礙症患者同行」分享會。（明愛賽馬會照顧者資源及支援中心提供圖片）

認知障礙症患者會逐漸喪失認知能力，包括記憶力、語言能力等，以致日常生活、行為及情緒受影響。早前香港話劇團第三度把原著劇本《Le Père》（後改編成電影《爸爸可否不要老》）搬上本地舞台公演，由戲劇泰斗毛俊輝飾演患上認知障礙症的主角André，毛俊輝當日分享於舞台上，由揣摩到演活患有認知障礙症的父親的心路歷程，他看見無論患者及家人都承受重大壓力，建議親人需留意為患者安排有規律生活，也要嘗試接納患者的退化是不能自控，盡量避免有爭執衝突，才令彼此能有更好的相處。

提升訓練動機 保持患者晚年生活質素

「明愛智好戲」劇團兼明愛賽馬會照顧者資源及支援中心職業治療師李雪瑩則講解，及早識別認知障礙症的常見十大特徵及相對溝通法門。她指，家人的警覺能讓患者可盡快獲得適切醫療支援及延緩病情惡化，因此鼓勵參加者一起思考怎樣可以善用患者仍擁有的能力興趣及發揮家庭角色習慣，透過提升訓練動機及避免意外發生，以保持患者晚年生活質素及減低對其照顧者的依賴。

「明愛智好戲」劇團團員當中，有部份為有記憶困難長者或照顧者。（明愛賽馬會照顧者資源及支援中心提供圖片）

「明愛智好戲」劇團團員當中，有部份為有記憶困難長者或照顧者，短劇以他們經歷作藍本，呈現出病患長者、照顧者及社會大眾對此症的不同看法及情感，團員也由演出過程中獲得治癒和釋放。一眾團員合唱《Somewhere over the rainbow》便是承載着「風雨過後，天空一定有彩虹！」的祝福及盼望，並透過話劇推廣認知友善訊息。

母親及伯父均同樣患上認知障礙症的護老者陳先生分享：「唔好當佢係一個病人」，他坦言家人保持樂觀積極的態度亦甚為重要。如護老者在照顧患有認知障礙長者時產生壓力、負面情緒或欲尋求社區資源支援，可致電明愛賽馬會照顧者資源及支援中心的護老者熱線：3892 0101 或 whatsapp 5277 3500，熱線服務時間為星期一至三及六 (上午9時至下午6時30分)；星期四及五(上午9時至晚上9時)。