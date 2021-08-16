安老院引入首個東方面孔陪伴娃娃　冀助認知障礙症患者排解思念

認知障礙症除了會影響患者的記憶力及認知能力外，往往亦會伴隨各種行為與情緒的問題。有見及此，有安老院與初創公司合作，設計出首個具有東方人面孔及互動功能的陪伴娃娃，推行「娃娃療法」，將娃娃給予患上認知障礙症的長者照顧，期望改善他們的行為與情緒問題，並排解他們在疫情期間對子女的掛念之情。



有安老院對患有認知障礙症的長者推行「娃娃療法」，期望改善他們的行為與情緒問題。（明愛李嘉誠護理安老院提供圖片）

去年10月，明愛李嘉誠護理安老院與初創公司HandyRehab合作，找來為迪士尼製作玩具的工廠，研發出擁有互動功能、外表是東方面孔的「陪伴娃娃」。HandyRehab聯合創辦人張皓程指，市場上的娃娃大多為西方人臉孔，而且沒有具備治療功能，因此希望東方面孔的娃娃，讓它看起來更有親切感，長者亦因而對其產生更強的情感連接。他表示，該款娃娃設計是針對長者的治療和安全需要，包括其尺寸是可以讓人手抱的大小，並懂得眨眼，亦備有頭髮讓長者梳理，五官面貌則盡量是友善和真實。另外，娃娃亦內藏8個感應器，當長者與娃娃互動時，便會發出相應的聲響，例如餵奶時，娃娃會發出「雪雪聲」，當娃娃橫臥時便會發出打呼聲等。他補充，家人可預先錄下句子並儲存至娃娃的發聲器，當長者摸娃娃的肩膀及肚子等部位時，感應器便會被觸動，發出家人的錄音。

HandyRehab聯合創辦人張皓程指（右）強調，娃娃的所有叫聲都是開心和正面，避免哭聲觸動長者的情緒。（廖文謙攝）

改善認知障礙症患者行為問題

一級職業治療師李凱穎表示，患有認知障礙症的長者，容易出現情緒問題如焦慮和煩躁不安，以及行為問題如偷東西及遊走等情況。有鑑於此，安老院於數年前已開始使用娃娃療法，希望藉此讓長者抒發情緒及分散注意力，惟當時使用的是沒有互動功能、西方面孔的普通娃娃。她表示，當時治療效果並不顯著，很多長者短時間內便對娃娃感到無趣，將其放在一旁，行為和心理問題亦隨之復燃。

然而，當安老院轉用新款娃娃後，療法對患者的行為及情緒問題帶來顯著的改善。她舉例，院舍曾有一名年約80多歲、患有晚期認知障礙症的婆婆，經常遊走探索，又會偷拿院友的東西，甚至於晚上翻揭他們的被子，對院友及工作人員造成不少壓力和困擾。院舍曾安排院友與她溝通，惟效果未算理想。當院方安排她進行娃娃療法後，婆婆非常喜歡娃娃，「成日會攬住公仔開心笑」，亦花上多時間與娃娃相處和互動，遊走及騷擾其他院友的情況大大減少。

疫下分散長者注意力 排解對子女思念之情

另一方面，政府在疫情期間推出措施，對安老院的探訪作出限制，令長者少了機會與家人相處和溝通，衍生出孤獨及負面情緒。李凱穎坦言，長者可以利用視像軟件與子女見面，但仍然難以排解對子女的思念之情，有長者甚至曾走到院舍的後樓梯尋找子女。透過讓長者與娃娃相處，能分散長者的注意力，並可以在與娃娃的互動中得到快樂和滿足感。現時院舍共有兩個具有東方人面孔及互動功能的陪伴娃娃，曾讓10名認知障礙症的患者使用。但李凱穎指，娃娃療法並非人人適合，若長者不喜歡娃娃，或過往在照顧子女時曾有不愉快的經驗，便不會安排對方接受娃娃療法。

定價1,000元一隻 初創公司即將量產

張皓程表示，公司計劃在8月底至9月初開始將該款娃娃量產，並已預售了50個娃娃，將來亦有機會販售給業界及其他的非政府機構，定價為1,000多元一隻。他補充，陪伴娃娃主要針對改善用家的行為及情緒狀況，因此有意將娃娃的用途拓展至認知障礙症以外的病患，惠及更多不同的人士。