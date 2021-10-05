團體請願倡將軍澳137區填海用地建屋　料可發展新市鎮容10萬人

房屋供應一直是本港最具挑戰性的問題之一。有團體表示，將軍澳137區約有80公頃的填海用地，若用作興建房屋，可發展成10萬人居住的新市鎮，今日（5日）到政府總部請願，期望施政報告能盡快落實發展上述建議。



專業動力今日（5日）前往政府總部請願，指推動137區興建房屋計劃刻不容緩。（方國珊提供圖片）

專業動力表示，近年政府積極覓地建屋，但用地面積偏小，位於綠化地帶及山坡的用地，往往需時進行勘探、平整、砍伐樹木。而城規會先後批准馬鞍山3幅及將軍澳4幅綠化地改劃作公營房屋，分別供應6,180及8,170個公營房屋單位，部門亦計劃在將軍澳至善街及馬鞍山落禾沙分別興建340個及400個過度性房屋單位，改善公屋輪候人士的居住環境。

方國珊指，將軍澳137區約有80公頃填海用地，2002年起一直用作臨時填料庫，而專業動力自2012年起建議將137區用作興建房屋，預料可發展成10萬人居住的新市鎮，提供數萬個居住單位。（方國珊提供圖片）

方國珊指，將軍澳137區約有80公頃填海用地，2002年起一直用作臨時填料庫，而專業動力自2012年起建議將137區用作興建房屋，預料可發展成10萬人居住的新市鎮，提供數萬個居住單位。土木工程拓展署自2016年開展可行性研究，原定2019年底完成，惟至今仍未公佈結果，方國珊認為若政府能加快將軍澳137區的房屋發展，料可快速解決房屋問題。

將軍澳137區約有80公頃填海用地，2002年起一直用作臨時填料庫，而專業動力自2012年起建議將137區用作興建房屋。（區議會文件）

專業動力今日前往政府總部請願，指推動137區興建房屋計劃刻不容緩，建議興建將軍澳至港島跨海大橋/隧道，分流過海車輛，冀可惠及毗鄰的環保區，告別以往的開荒牛模式，並期望明日（6日）發表的施政報告能盡快落實發展上述建議。