特首林鄭月娥昨日（6日）宣讀的施政報告中提到，擬在白石角附近興建一個新的東鐵綫車站，以紓緩該區的交通問題。消息公布後，有人開心有人愁，有市民認為車站的建設能解決當區交通不便問題，亦有市民認為東鐵綫列車由原先的12卡逐步更改成9卡，加站將會令東鐵綫變得更加擠迫。當區區議員則認為建設新站或會加劇吐露港擠塞情況，更對政府如何協助香港教育大學運動中心在本部附近另覓地址感到質疑。



施政報告建議於白石角增設東鐵線車站，引起大量網民討論。（資料圖片／蔡偉南攝）

計劃設立港鐵白石角站成為今年施政報告的市民關注重點之一。白石角近年有多個樓盤分別入伙，加上原有的科學園將有兩幢新大樓即將啟用，令區內交通擠塞問題日見嚴重。今年施政報告建議把白石角香港教育大學運動中心重置到大學本部附近的地點，利用騰出土地作增設東鐵綫車站的基礎用地。

▼政府研究增設白石角東鐵站▼



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大埔區議員毛家俊認為，設立白石角站首要考慮是政府如何協助香港教育大學運動中心在本部附近另覓地址。他指出，運動中心興建在現址是一個歷史問題，教大早於落成前已考慮到相關問題，惟附近的土地被發展商申請改劃為房屋發展，使教大沒法在附近找到合適土地設立運動中心，其後選址在距離教大約半小時車程的白石角。因此，毛家俊認為需要在本部另覓地方重置運動中心，並非如想像中簡單，「如果當年處理到，就已經成咗事啦」。

附近居民循隧道步行至新站位置需15至30分鐘

此外，毛家俊認為興建新站未必能方便居民，新站的港鐵上蓋物業業主或成最大得益者。他解釋，以往附近屋苑如天賦海灣、雲滙、嘉熙和逸瓏灣的居民依賴地下行人隧道前往香港教育大學運動中心，隧道位置靜，亦比較焗促。由住所到達上址快則15分鐘，臨海的住宅則至少需要半小時，與居民前往大學站的時間相近。毛家俊提到現時只有一架小巴由沙田往返天賦海灣會途經教大運動中心，但一小時一個班次，故居民普遍會選擇步行前往。他認為若能增加一些配套，例如像尖沙咀地鐵站的行人走廊，或有機會令更多人願意使用白角石站。

科學園往返大學站及新站均需乘接駁車 公路擠塞問題將加劇

毛家俊又指，科學園位於白石角站及大學站中間，雖能協助分流大學站人流，但同時亦會造成兩頭不到岸的局面。他解釋，從兩站往返科學園均需要乘坐接駁車，這意味着吐露港公路的擠塞並不會因而改善。據他觀察，除了近馬路路段擠塞外，現時教大運動中心對出的道路亦經常在繁忙時間擠塞，他相信在白石角站設立後，問題將會加劇。

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東鐵綫採9卡及12卡車混行 市民繁忙時間難上車

毛家俊提到，大埔區、北區及馬料水填海在未來均會因應規劃發展，更多屋苑會陸續落成，人口上升，增加東鐵綫的負荷。他指出，現時東鐵綫採取9卡及12卡車混行方式，然而，已有不少市民反映在繁忙時間有上不到車的情況。他認為若要設立新站，必須考慮全面恢復12卡車廂，以應付區內龐大的交通需要。

需考慮新站相關配套 如建立接駁天橋

同為大埔區議員的何偉霖則認為，白石角站雖能便利居民，前提是在建設新站時需要考慮相關配套，例如建立接駁天橋，讓居民直達鐵路站。至於能否便利科學園市民，他則認為新站的作用不大，科學園前往白石角站和大學站的時間相若，他解釋，白石角站只是用作分流一部分前往大學站的市民，然而他們仍然處於同一條港鐵線。他提到，現時大埔墟站和太和站的市民已經常要等至少兩班車才能乘坐港鐵，上不了車的情況定必在設立新站後加劇。

大埔區議員何偉霖建議政府長遠來說應優先處理路面交通，例如興建《香港2030+》中建議的南北運輸走廊連接新界東北至九龍，疏導及分流交通。（《香港2030+》網站圖片）

何偉霖又提到，現時吐露港公路的路面交通已飽和，建議政府長遠來說應優先處理路面交通，例如興建《香港2030+》中建議的南北運輸走廊連接新界東北至九龍，最大化疏導及分流交通。現時大學站正研究興建停車場等設施，希望能便利科學園的市民進出，何偉霖亦建議政府能仿效外國建立輕軌鐵路，由科學園直達大學站及白石角站，藉此利用科學園科研發展的優勢，釋放對吐露港公路路面的負荷。

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