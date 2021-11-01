柳應廷歌迷組織聯同兩團體清潔石排灣海灘　執拾逾900公斤垃圾

保護海洋衞生人人有責。上月30日，一群市民與長期組織參與清潔海岸活動的註冊慈善團體活在南丫帶領下，一同清潔南丫島的石排灣海灘。原來義務參與是次海灘清潔活動的是人氣男團Mirror成員柳應廷（Jer）的一班歌迷，他們稱因為偶像喜愛大自然和海洋，故希望透過生日應援活動，實踐對方對自然環境的愛。



柳應廷歌迷組織於上月30日招募過百名歌迷，在長期組織及參與清潔海岸活動的註冊慈善團體活在南丫（Living Lamma）帶領下，一同清潔南丫島的石排灣海灘。（Jer.lyfish提供圖片）

人氣男團Mirror成員柳應廷（Jer）的歌迷組織Jer.lyfish趁偶像將於本月20日迎來29歲生日，以We walk through the dark為主題，舉辦一系列環保與藝術應援活動。歌迷組織表示，柳應廷向來喜愛大自然及海洋，包括水母和魚類，愛屋及烏下，他們趁生日應援為本地大自然環境出一分力。歌迷組織於上月30日招募過百名歌迷，在長期組織及參與清潔海岸活動的註冊慈善團體活在南丫（Living Lamma）帶領下，一同清潔南丫島的石排灣海灘。

當日眾人清理了953公斤共163袋垃圾，當中更包括1,282個膠樽。（Jer.lyfish提供圖片）

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歌迷組織表示，受到日常污染及早前兩次颱風影響，海灘堆積大量垃圾，包括即棄餐具、發泡膠、魚網，甚至有石油氣罐、鐵枝及已停產十多年的鋁罐及膠樽，當日眾人清理了953公斤共163袋垃圾，當中更包括1,282個膠樽。出席的義工均表示，在清理垃圾之餘，亦在活動中學習到回收及減廢知識。

除了清潔海灘外，歌迷組織亦於本月13日至21日，於西營盤a nice place及休Café舉行We walk through the dark藝術展，主辦單位招募了多名「柳炒」藝術家，以不同藝術形式創作，盼藉此向偶像送上生日祝福，亦期望能為熱愛創作的歌迷提供平台，鼓勵他們向夢想踏前一步。活動將會開放予公眾參觀。